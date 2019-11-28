В рамках IV Новосибирского агропродовольственного форума обсудили возможности наращивания сибирского экспорта сельскохозяйственной продукции.

27 ноября первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов и заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко приняли участие в заседании экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству.

В ходе совещания Джамбулат Хатуов отметил, что в 2018 году экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из региона достиг 180 млн долларов США, превысив на 32 миллиона запланированные проектом показатели.

«Продукция АПК экспортируется в десятки стран, география поставок расширяется. Наиболее привлекательны для новосибирских экспортеров Китай и другие государства Азии: территориально приближенные и очень емкие рынки», — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Готовая пищевая продукция составляет большую долю в структуре экспорта (40%). Поставки осуществляются в Монголию, Китай, Казахстан, а также Азербайджан, Иран, Пакистан, Египет, Беларусь, Литву и Латвию. Доля мясной и молочной продукции составляет 4%. В планах данный показатель увеличить.

Так, ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» реализует проект по строительству завода для производства широкого ассортимента высококонкурентоспособной молочной продукции (мощностью: 1150 тонн молока в сутки). Основной объем продукции планируется поставлять на экспорт в КНР: твердые, полутвердые сыры, ультрапастеризованное молоко, ультрапастеризованные сливки, масло животное, сухую деминерализованную сыворотку. Кроме того, экспортно ориентированной будет продукция двух строящихся новосибирских птицефабрик: Улыбинской, и ИНД-Сибирь.

В результате, согласно показателям проекта «Экспорт продукции АПК», к 2024 году объем экспорта из Новосибирской области превысит 440 млн долларов США.

Напомним, что IV Новосибирский агропродовольственный форум проходит в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» с 27-29 ноября.

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