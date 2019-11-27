В выставочном центре Новосибирска начал работу IV агропродовольственный форум. Мероприятия пройдут с 27 по 29 ноября.

Участников форума поприветствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Во время агрофорума запланировано проведение 30 мероприятий различной тематики и формата, в том числе круглые столы о развитии в Сибири органического сельского хозяйства и молочного животноводства, Международный бизнес-форум по выращиванию и экспорту рыжика, семинар о тенденциях рынка продукции «Халяль», Межрегиональная конференция «Академия овощеводов Сибири и Дальнего Востока» и другие. Также в рамках форума подведут итоги сельскохозяйственного года и обсудят планы дальнейшего развития.

Так, Андрей Травников отметил, что объем вложений в развитие села по различным программам – газификации, строительства и ремонта дорог, благоустройства и других – ежегодно превышает 10 млрд рублей. В прошлом году он превысил 13 млрд рублей (без учета предоставленной поддержки сельхозтоваропроизводителям). Кроме того, в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» на создание комфортных условий для жизни в сельской местности было затрачено почти 2,5 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что важнейшим приоритетом правительства является комплексное развитие сельских территорий и привлечение инвестиций в АПК. Напомним, что Новосибирская область направила в минсельхоз России заявку для участия региона в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая начнет работу в 2020 году. Среди задач программы — создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильём, на развитие рынка труда, создание социальной инфраструктуры в сельских районах. «Мы называем эту программу тринадцатый национальный проект. Он позволит координировать многие мероприятия из разных программ, дополнить целевым финансированием отдельные важные региональные проекты по комплексному развитию сельских территорий», — отметил Андрей Травников.

В настоящее время на территории региона идет реализация десяти сельскохозяйственных инвестпроектов на общую сумму 63 млрд рублей, 109 инвестпроектов стоимостью до 100 млн рублей каждый на общую сумму около 3,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ высоко оценил работу региональных властей по развитию АПК. «У Новосибирской области очень системный подход к реализации предложенной губернатором программы развития АПК. Сегодня аграрии Новосибирской области переходят на цифровизацию, созданы все условия для технической модернизации. К таким ранее существовавшим преференциям со стороны государства, как скидка на приобретаемую отечественную сельхозтехнику, добавилась возможность покупки техники в лизинг. Регион активно включился в эту программу, и мы рассчитываем, что в ближайшие три года она позволит модернизировать весь парк новосибирской сельскохозяйственной техники», — подчеркнул Джамбулат Хатуов.

IV агропродовольственный форум проходит в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.

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