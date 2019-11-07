МВД Кыргызстана: Приехавшие в Новосибирск рэкетиры входили в ОПГ

Представительство МВД Кыргызской Республики (КР) в РФ сообщило о том, что задержанные в рамках уголовного дела о беспорядках в районе Хилокского рынка в Новосибирске входили в преступную группу «Тамерлан».

Напомним, ранее в ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили о задержании в Иркутске третьего подозреваемого по уголовному делу о вымогательстве денег с рыночных торговцев, ставшем причиной массовой драки в районе Хилокского рынка Новосибирска. Как говорится в официальном сообщении МВД КР, задержанный 36-летний уроженец Кара-Суйского района Ошской области подозревается в вымогательстве и совершении хулиганства в отношении соотечественников. «Задержанный гражданин ранее в Кыргызстане тоже был не в ладах с законом, состоял на оперативном учете МВД КР как активный член одной из ОПГ», — уточнили в ведомстве. По данным МВД, сейчас установлены анкетные данные других участников конфликта в Новосибирске, также уроженцев Ошской области, которые входили в преступную группу «Тамерлан».

Напомним, резонансный конфликт на улице Малыгина в районе Хилокского рынка в Новосибирске произошел в начале октября. По примерным оценкам, более сотни человек приняло участие в массовом конфликте, на выложенных позднее в интернете видео было видно, что некоторые участники конфликта пользовались огнестрельным оружием. Порядка 50 человек позднее были задержаны, силовики провели рейды на рынке. По официальной версии правоохранительных органов, «конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли».

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