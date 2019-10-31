Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег с торговцев новосибирского рынка

Полиция сообщила о задержании в Иркутске третьего подозреваемого по уголовному делу о вымогательстве денег с рыночных торговцев, ставшем причиной массовой драки в районе Хилокского рынка Новосибирска.

Как рассказали в четверг в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, мужчина был задержан 26 октября на железнодорожном вокзале Иркутска. По данным силовиков, он собирался ехать в Читу. 29 октября по решению Свердловского районного суда Иркутска мужчина — ранее не судимый 36-летний уроженец Средней Азии — был арестован, ему предъявлено обвинение в хулиганстве и вымогательстве. Ранее полицейские задержали предполагаемого организатора группы, вымогавшей деньги с рыночных торговцев, 31-летнего ранее неоднократно судимого жителя Новосибирска и его 29-летнего сообщника.

Напомним, резонансный конфликт на улице Малыгина в районе Хилокского рынка в Новосибирске произошел в начале октября. По примерным оценкам, более сотни человек приняло участие в массовом конфликте, на выложенных позднее в интернете видео было видно, что некоторые участники конфликта пользовались огнестрельным оружием. Порядка 50 человек позднее были задержаны, силовики провели рейды на рынке. По официальной версии правоохранительных органов, «конфликт произошел между рыночными торговцами и лицами, вымогающими у них денежные средства за право торговли».

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