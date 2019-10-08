Полиция Новосибирска продолжает проверку обстоятельств инцидента, произошедшего накануне в районе Хилокского рынка. По неподтвержденной официально информации, там произошел конфликт с участием более сотни человек, предположительно, из-за передела сфер влияния.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в конфликте участвовали две группы граждан. Конфликт, по данным силовиков, произошел на бытовой почве, есть один пострадавший.

Минувшим вечером видео с массовой дракой в районе Хилокского рынка на улице Малыгина в Новосибирске было выложено в сеть. По информации «Интерфакса», в драке участвовали порядка 200 человек, после нее 50 человек были задержаны. Как уточняет ТАСС, в ходе конфликта предположительно велась стрельба, пять человек пострадали. Судя по выложенному видео, в районе конфликта также сгорели машины. Согласно некоторым версиям, причиной произошедшего мог стать передел сфер бизнес-влияния на рынке.

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