Полиция Новосибирска продолжает проверку обстоятельств инцидента, произошедшего накануне в районе Хилокского рынка. По неподтвержденной официально информации, там произошел конфликт с участием более сотни человек, предположительно, из-за передела сфер влияния.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в конфликте участвовали две группы граждан. Конфликт, по данным силовиков, произошел на бытовой почве, есть один пострадавший.
Минувшим вечером видео с массовой дракой в районе Хилокского рынка на улице Малыгина в Новосибирске было выложено в сеть. По информации «Интерфакса», в драке участвовали порядка 200 человек, после нее 50 человек были задержаны. Как уточняет ТАСС, в ходе конфликта предположительно велась стрельба, пять человек пострадали. Судя по выложенному видео, в районе конфликта также сгорели машины. Согласно некоторым версиям, причиной произошедшего мог стать передел сфер бизнес-влияния на рынке.