Руководитель новосибирского отделения «Единой России» Андрей Панферов прокомментировал конфликт между председателем комиссии Совета депутатов по градостроительству и сотрудником администрации Первомайского района. Партия ждет результатов расследования правоохранительных органов.

Вчера, 23 сентября, заместитель начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Новосибирска Алексей Михайлов обвинил главу градостроительной комиссии горсовета Дмитрия Дамаева в нападении в здании мэрии.

Алексей Михайлов находится в горбольнице, там же он рассказал о произошедшем полиции. «Составили протокол, сказали, что будут разбираться», — рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» чиновник. Он добавил, что Дмитрий Дамаев с ним больше на связь не выходил.

Секретарь новосибирского регионального отделения «Единая Россия» Андрей Панферов отметил, что партия ждет результатов расследования. «Если факт будет подтвержден, тогда с депутатом Дмитрием Дамаевым будем разбираться по партийной линии. Если информация не подтвердится, за что мы будем на своего товарища клепать? Учитывая, что градус конфликта был высокий, между Михайловым и Дамаевым велась переписка в социальных сетях на повышенных тонах, не удивлюсь, что работник мэрии решил таким образом посчитаться с нашим депутатом. Так можно осквернить любого депутата, а своих однопартийцев кому-то в угоду на поруганье мы отдавать не будем», — отреагировал на инцидент Андрей Панферов.

Дмитрий Дамаев в 2015 году выиграл выборы в Совет депутатов по одномандатному округу 34 в Первомайском районе Новосибирска. В качестве фигуры согласия он возглавил градостроительную комиссию — одну из мощнейших депутатских групп, куда входят авторитетные застройщики с совершенно разными позициями. Ранее «Континент Сибирь» писал, что на следующих выборах (в 2020 году) намечается острая борьба за округ Дмитрия Дамаева.

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