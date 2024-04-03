Новосибирская прокуратура начала проверку о соблюдении трудового законодательства в отношении инвалида второй группы, который работает в «Центре креативных индустрий». Речь идет о сыне председателя городской организации «Даун синдром» Татьяны Еспиповой, на выборах в Заксобрание в 2015 году «Единая Россия» ставила ее в тройку главных кандидатов от партии.

Во вторник, 2 апреля, прокуратура Центрального района Новосибирска опубликовала информацию о проверке после обращения экс-парламентария от ЕР, бывшего члена региональной Общественной палаты Татьяны Есиповой. Ее сын Павел с Синдромом Дауна с 2019 года работает в кинотеатре «Синема» при областном «Центре креативных индустрий».

Ранее в тот же день Татьяна Есипова написала эмоциональный пост в социальных сетях в защиту Павла. «Годы шли, руководство менялось. И вот пришло время серости и уныния. Учреждение возглавил (ну не совсем возглавил, а стал исполняющим обязанности директора) некий г-н Васильев (Андрей Васильев, исполняющий обязанности директора с 24 июня 2022 года. — «Континент Сибирь»)», — отметила Татьяна Есипова.

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Центр креативных индустрий» зарегистрировано в 2002 году. Согласно данным Rusprofile, это многоцелевой центр, заведение с преобладанием культурного обслуживания. С 24 июня 2022 года исполняет обязанности руководителя Андрей Васильев. Права учредителей ЦКИ осуществляют департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, правительство Новосибирской области и региональное минкультуры.

По словам Татьяны Есиповой, особенно тяжелой психологическая атмосфера стала после увольнения наставницы Павла. На время подготовки открытия проектного офиса в ЦКИ он «был отправлен на простой». Глава «Даун синдрома» пишет, что напоминала руководству учреждения о праве сотрудника с инвалидностью на рабочее место и после ремонта, но не встретила у Андрея Васильева понимания. На личном приеме у и.о. министра культуры региона Юрия Зимнякова «два чиновника» «обещали разобраться», рассказывает Есипова, но позже ей устно передали: «Радуйтесь, что Павла не сократили». Татьяна Есипова говорит, что в отремонтированном помещении проектного офиса с новой мебелью сотруднику с ментальными нарушениями выделили место за ширмой. «А когда придут люди на обучение в проектный офис, вы будете уносить ширму, то бишь рабочее место, с глаз долой вместе Павлом? И получаю ответ: «Да», — говорит Есипова и добавляет, что обратилась в прокуратуру.

Представители «Центра креативных индустрий» говорят о том, что 21 марта ситуация с ширмой стала предметом обсуждения с региональным омбудсменом по правам человека Еленой Зерняевой. А последующая проверка, утверждают в ЦКИ, не выявила нарушений трудовых и иных гражданских прав Павла Есипова. О ширме в ЦКИ говорят как о реквизите, который не является оборудованным рабочим местом. А «простой» в ЦКИ называют «отпуском». 9 апреля 2024 года маму Павла снова пригласили на личный прием в минкульт. «Министерством Новосибирской области ситуация взята на контроль», — сообщают в учреждении.

Татьяна Есипова — председатель городской организации инвалидов «Общество «ДАУН СИНДРОМ». 2013–2017 гг. — член Общественной палаты Новосибирской области, возглавляла комиссию по вопросам семьи, материнства и детства. До 2015 года была беспартийной, в 2015 году «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание поставила ее «номером два» в региональном списке. В 2016-м ее имя стояло в списках в Госдуму. Вступила в ЕР и в 2015–2020 гг. была заместителем председателя комитета ЗС по Новосибирской области по соцполитике, а также занимала пост заместителя секретаря регионального отделения ЕР по проектной работе. Татьяна Есипова была членом президиума регионального политсовета ЕР и входила в руководящие партийные структуры на федеральном уровне — в Генеральный совет ЕР.