Президиум политсовета «Единой России» в Новосибирской области проголосовал за поддержку вице-губернатора Максима Кудрявцева кандидатом в мэры.

9 апреля президиум политического совета новосибирской ЕР обсудил предстоящий финал конкурса на пост мэра административного центра. По сведениям «Континента Сибирь», присутствующие единороссы единогласно проголосовали за поддержку вице-губернатора Максима Кудрявцева.

За день до этого секретарь областного отделения партии, руководитель региона уже побывал на фракции ЕР в горсовете. Вместе с Андреем Травниковым заседание депутатского объединения в ГС посетил и Максим Кудрявцев, за назначение которого губернатор последовательно выступал.

4 апреля прошел первый этап отбора мэра Новосибирска — тестирование и защита программ развития муниципалитета. В финал, помимо вице-губернатора Максима Кудрявцева, комиссия допустила городского депутата из команды застройщика Ильи Полякова Игоря Украинцева («Лига эффективности»). Один из кандидатов возглавит городскую администрацию по итогам голосования горсовета Новосибирска на внеочередной сессии 16 апреля 2024 года.

В феврале 2023 года региональные депутаты согласовали отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Через два месяца горсовет одобрил соответствующие изменения в Уставе. Последний избранный глава города, коммунист Анатолий Локоть, ушел в отставку в конце прошлого года — за восемь месяцев до конца срока полномочий. В феврале 2024-го горсовет запустил конкурсную процедуру по отбору будущего градоначальника.

В ближайшие дни в ГС пройдет фракция КПРФ, где члены депутатской группы примут решение насчет голосования за будущего мэра. Один из городских коммунистов в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» сказал, что заседание может посетить и Максим Кудрявцев. Во фракции КПРФ есть депутаты, готовые его поддержать. Но региональное партийное руководство пока не обозначило позицию по вопросу, в том числе насчет того, консолидированно ли должны голосовать представители КПРФ в ГС.

Собеседники редакции из депутатского корпуса сомневаются, что результат этих выборов сулит какую-либо интригу. Большинство в ГС принадлежит фракции ЕР — 33 человека. Для победы Максиму Кудрявцеву достаточно набрать 26 галочек. Однако голосование будет тайным.

Ранее Максима Кудрявцева поддержали депутат ГД, занимающий высокие посты в федеральном руководстве ЕР, политтехнолог Виктор Игнатов и сенатор РФ, член бюро Высшего совета «Единой России», трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.