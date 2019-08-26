В новосибирском аэропорту откроют новый комплекс фабрики бортового питания

29 августа 2019 года в новосибирском аэропорту Толмачево состоится торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию нового комплекса фабрики бортового питания.

Напомним, что год назад в международном аэропорту Толмачево было начато строительство новой фабрики бортового питания. Закладка первого камня состоялась 29 августа 2018.

Как сообщает пресс-служба Толмачево, новый цех бортового питания, который введут в эксплуатацию уже на этойнеделе, занимает площадь более 5 тыс кв. м. Он оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и является крупнейшим за Уралом предприятием, предоставляющим услуги авиационного кейтеринга. Проектная мощность фабрики — 16 тыс рационов питания в сутки, количество рабочих мест — 350 с перспективой увеличения до 500.

Проект реализован в рамках сотрудничества аэропортового холдинга ООО «Новапорт» и ведущего мирового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH (LSG Sky Chefs).

Ранее «Континент Сибирь» писал, что инвестиции в данный проект превышают 550 млн рублей. К слову, сейчас работающее производство «Толмачево Кейтеринг» занимает площадь около 1 тыс кв. м и производит около 3 тыс. порций в сутки.

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