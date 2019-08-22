На этой неделе мэр Новосибирска Анатолий Локоть в течение двух дней работал в Советском районе города. Именно здесь будет реализован громкий инфраструктурный проект «Академгородок 2.0». В этом году Новосибирск переходит от слов к делу — строит дороги, образовательные учреждения и обустраивает микрорайоны в городке ученых.

В апреле 2019 года началось возведение пристройки к лицею № 130, который носит имя основателя новосибирского Академгородка Михаила Лаврентьева. Новый четырехэтажный корпус, соединенный с основным зданием учебного заведения теплым переходом, займет начальная школа. В пристроенном корпусе будут бассейн на шесть дорожек, два больших спортивных зала, зоны отдыха, актовый зал, кабинеты иностранного языка, музыки и изобразительного искусства. На четвертом этаже разместится лабораторный корпус для учащихся старшей школы — шесть лабораторий по химии, физике, биологии, робототехнике, информационным технологиям и гуманитарным исследованиям. Стоимость объекта — 474 млн рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть держит на постоянном контроле ход работ на социально важном объекте. Завершив осмотр стройплощадки, во время которого специалисты доложили о текущем этапе строительства, глава города остался удовлетворен состоянием дел. «Это нестандартный проект. Под новый корпус была выделена ограниченная территория, и проектировщики постарались вписать в нее пристройку в соответствии с новыми требованиями нормы площади на одного ученика. Строительством дополнительного корпуса мы начинаем мегапроект «Академгородок 2.0». Мы договорились с подрядчиком об ускорении сроков строительства и вводе объекта к сентябрю следующего года», — рассказал мэр Анатолий Локоть журналистам.

Директор лицея № 130 Сергей Сопочкин, сопровождавший мэра, добавил, что сегодня учреждение работает в две смены. В здании, рассчитанном на 575 человек, обучается 1139 учеников — проектная наполняемость превышена практически в два раза. «Рассчитываем, что с 1 сентября 2020 года мы перейдем на обучение в одну смену. Проект «Школа-лаборатория» позволит учащимся приобретать навыки исследовательской проектной деятельности в сотрудничестве с учеными из институтов СО РАН и преподавателями вузов», — отметил Сергей Сопочкин.

Еще один образовательный объект, который проинспектировал глава города, примечателен тем, что строят его за счет частных инвестиций. Как подчеркнул мэр, это наглядный пример социальной ответственности бизнеса. Новый спортивный стадион с площадками для разных видов спорта и трибунами строится на средства нескольких компаний, которые ведут жилую застройку в новосибирском Академгородке.

Строительство новой спортивной площадки для школы № 61 ведет подрядчик и застройщик жилого комплекса VIVANOVA ООО «Девелопмент54». Партнеры проекта, среди которых есть и выпускники этой школы, — ООО «СЛК — Сибирская лифтовая компания», ООО «ФСК Монтаж», ООО «Дуэт», ООО «АПМ Фефелова В. В.» и ООО «АСК».

По словам директора ООО «Девелопмент54» Вадима Капкана, в соответствии с проектом на стадионе будут оборудованы универсальная площадка для игровых видов спорта (мини-футбола, волейбола и баскетбола), 200-метровая беговая дорожка, прыжковая зона, гимнастический городок с тренажерами и снарядами для выполнения учебных нормативов и сдачи норм ГТО. На площадке будет уложено прорезиненное покрытие, оборудовано четырехметровое ограждение, по периметру — смонтировано освещение. Следующим этапом станет реконструкция трибуны. Стоимость объекта — 6 млн рублей.

На особом контроле мэра — ход капремонта Бердского шоссе и обустройства дорог частного сектора Советского района. Шоссе, соединяющее Новосибирск с Академгородком и городом-спутником Бердском, — один из главных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время этот объект готовится к сдаче.

«Бердское шоссе — наиболее протяженный участок БКАД. Его длина 7,13 км. Работы были осложнены коммунальной аварией, специалистам пришлось восстанавливать магистральный водопровод. Но сработали быстро, слаженно — жители не ощутили неудобств», — рассказал мэр Анатолий Локоть, выразив уверенность, что объект будет принят.

Также в рамках выездного рабочего дня в Советском районе глава города проконтролировал ход работ на дорогах частного сектора. На сегодняшний день закончены работы на ул. Теплой (4,4 тыс. кв. м) и ул. Самаркандской (около 3 тыс. кв. м). Здесь произведена отсыпка щебеночно-песочной смесью. По поручению мэра в список нуждающихся в ремонте улиц вошел и участок ул. Зеленой протяженностью около 600 м.

Большое внимание городские власти уделяют благоустройству городской территории. Сюда входят не только асфальтирование придомовых территорий, обустройство парковочных мест и пешеходных дорожек, но и строительство объектов, где жители могли бы отдыхать, проводить свои мероприятия и заниматься спортом. Так, в Советском районе Новосибирска рядом с хоккейной коробкой на ул. Часовой обустроен теплый спортивный модуль, оснащенный раздевалками и душевыми для спортсменов. Проект разработан с учетом сибирских особенностей климата. В модуле созданы все условия для проведения круглогодичных тренировок для новосибирцев самых разных возрастов, создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Как отметил мэр города Анатолий Локоть, подобные комплексы появятся в каждом районе Новосибирска.

Универсальный спортивный модуль в Советском районе построен по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске». Это третий из 12 запланированных теплых корпусов, предназначенных для развития массового спорта, прежде всего дворового хоккея. Модуль построен МАУ «Стадион» и находится на балансе этого учреждения. Стоимость строительства объекта — 9,5 млн рублей.

По словам начальника управления спорта мэрии Новосибирска Алексея Толоконского, опыт использования подобных конструкций в городе уже есть — такие же модули функционируют в Октябрьском районе на ул. Бориса Богаткова и в Кировском районе на ул. Зорге. Такие же модули планируется построить во всех районах города. В этом году — на ул. Саввы Кожевникова, в следующем — на ул. 9-й Гвардейской дивизии. В перспективе модули появятся на улицах Дуси Ковальчук, Есенина и Халтурина.

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