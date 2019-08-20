1 сентября школа для «особенных» детей «Перспектива» в Новосибирске переедет в обновленное здание

Ольга Щетинкина
 
1 сентября школа для «особенных» детей «Перспектива» в Новосибирске переедет в обновленное здание
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу к 1 сентября завершить капитальный ремонт здания на ул. Тополевой, 31, в котором разместится школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Перспектива».

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, старое здание школы №114 находилось в аварийном состоянии. Городские власти приняли решение провести капитальный ремонт объекта за счет муниципального бюджета, чтобы потом отдать его школе для ребятишек с особенностями развития «Перспектива». Долгое время воспитанники этого образовательного учреждения обучались в стесненных условиях. После проведенной реконструкции и переезда возможности школы увеличатся почти вдвое, в ней смогу обучаться до 200 ребятишек.

По словам директора школы «Перспектива» Тамары Воронецкой, долгие годы общеобразовательное учреждение занимало разные здания, что не позволяло ему работать в полном объеме. Последнее время 120 воспитанников, треть из которых – дети с расстройствами аутистического спектра, обучались в здании на ул. Потанинской, 9. Однако, несмотря на такие условия, очередь в это учебное заведение, аналогов которому нет в регионе и за его пределами, превышает 100 человек.

1 сентября школа для «особенных» детей «Перспектива» в Новосибирске переедет в обновленное здание
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

По поручению главы города Анатолия Локтя школе было выделено здание на ул. Тополевой, 31 площадью более 1,5 тыс кв. м. Сегодня в корпусе завершается капитальный ремонт. Подрядчики заменили кровлю, установили новые окна, смонтировали системы горячего и холодного водоснабжения, закончили электромонтажные работы. Кроме того, отремонтирован фасад объекта, сейчас ведется отделка помещений, устанавливаются системы автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения, заканчивается благоустройство территории.

На данный момент, оборудованы 16 учебных кабинетов, каждый из которых рассчитан на 8-10 детей, спортивный зал, пищеблок, медицинский кабинет, библиотека. Общая стоимость работ составляет без малого 35 млн рублей.

1 сентября школа для «особенных» детей «Перспектива» в Новосибирске переедет в обновленное здание
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Как отметил мэр Новосибирска, помимо ремонта здания также ведется обустройство дороги вдоль школы. Она не была в планах этого года, однако городские власти решили не откладывать данный вопрос в «долгий ящик».

«Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии активно работает за счет сэкономленных средств – ремонтирует дорогу, тротуар, при этом учитывая вопросы создания доступной среды. Кроме того, эта территория входит в планы по изменению транспортной инфраструктуры в связи с подготовкой города к чемпионату мира по волейболу», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Глава города также поставил задачу обустроить парковочное пространство возле школы «Перспектива», так как, в основном, особенных детей на обучение родители привозят на автомобилях.

Стоит отметить, что социальная сфера – один из основных приоритетов развития города, заявленных мэром Анатолием Локтем.

Добавим, что школа «Перспектива» была сформирована в 2003 году. Ее воспитанники – ребятишки с органическим поражением центральной нервной системы. Главная цель деятельности учреждения – создание и поддержание оптимальных условий, обеспечивающих обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что детский сад №32 на улице Кошурникова, где сейчас идут ремонт и реконструкция,  должен быть готов к приему воспитанников к началу сентября. Такое поручение строителям дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе рабочей поездки в Дзержинский район.

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