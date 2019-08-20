1 сентября школа для «особенных» детей «Перспектива» в Новосибирске переедет в обновленное здание

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поставил задачу к 1 сентября завершить капитальный ремонт здания на ул. Тополевой, 31, в котором разместится школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Перспектива».

По информации пресс-центра мэрии Новосибирска, старое здание школы №114 находилось в аварийном состоянии. Городские власти приняли решение провести капитальный ремонт объекта за счет муниципального бюджета, чтобы потом отдать его школе для ребятишек с особенностями развития «Перспектива». Долгое время воспитанники этого образовательного учреждения обучались в стесненных условиях. После проведенной реконструкции и переезда возможности школы увеличатся почти вдвое, в ней смогу обучаться до 200 ребятишек.

По словам директора школы «Перспектива» Тамары Воронецкой, долгие годы общеобразовательное учреждение занимало разные здания, что не позволяло ему работать в полном объеме. Последнее время 120 воспитанников, треть из которых – дети с расстройствами аутистического спектра, обучались в здании на ул. Потанинской, 9. Однако, несмотря на такие условия, очередь в это учебное заведение, аналогов которому нет в регионе и за его пределами, превышает 100 человек.

По поручению главы города Анатолия Локтя школе было выделено здание на ул. Тополевой, 31 площадью более 1,5 тыс кв. м. Сегодня в корпусе завершается капитальный ремонт. Подрядчики заменили кровлю, установили новые окна, смонтировали системы горячего и холодного водоснабжения, закончили электромонтажные работы. Кроме того, отремонтирован фасад объекта, сейчас ведется отделка помещений, устанавливаются системы автоматической пожарной сигнализации и видеонаблюдения, заканчивается благоустройство территории.

На данный момент, оборудованы 16 учебных кабинетов, каждый из которых рассчитан на 8-10 детей, спортивный зал, пищеблок, медицинский кабинет, библиотека. Общая стоимость работ составляет без малого 35 млн рублей.

Как отметил мэр Новосибирска, помимо ремонта здания также ведется обустройство дороги вдоль школы. Она не была в планах этого года, однако городские власти решили не откладывать данный вопрос в «долгий ящик».

«Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии активно работает за счет сэкономленных средств – ремонтирует дорогу, тротуар, при этом учитывая вопросы создания доступной среды. Кроме того, эта территория входит в планы по изменению транспортной инфраструктуры в связи с подготовкой города к чемпионату мира по волейболу», — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Глава города также поставил задачу обустроить парковочное пространство возле школы «Перспектива», так как, в основном, особенных детей на обучение родители привозят на автомобилях.

Стоит отметить, что социальная сфера – один из основных приоритетов развития города, заявленных мэром Анатолием Локтем.

Добавим, что школа «Перспектива» была сформирована в 2003 году. Ее воспитанники – ребятишки с органическим поражением центральной нервной системы. Главная цель деятельности учреждения – создание и поддержание оптимальных условий, обеспечивающих обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что детский сад №32 на улице Кошурникова, где сейчас идут ремонт и реконструкция, должен быть готов к приему воспитанников к началу сентября. Такое поручение строителям дал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе рабочей поездки в Дзержинский район.

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