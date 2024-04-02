Новосибирские власти сообщили, что на этой неделе будет расконсервирован как минимум один из городских асфальтовых заводов: это позволит начать дорожный ремонт наиболее эффективным методом — с применением горячего асфальта.

Информацию о запуске новосибирских асфальтовых заводов на аппаратном совещании в городской администрации обнародовал исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов. Согласно его цитате, которую приводит пресс-центр мэрии, «на этой неделе расконсервируется как минимум один асфальтовый завод, а то и два».

Глава города напомнил о необходимости не затягивать поиск подрядчиков для проведения дорожных работ: «Средства на этот год заложены, более того, есть дополнительные средства, которые нужно отторговывать, объявлять конкурентные процедуры, чтобы не было перерывов между первым и вторым траншами».

Как сообщил руководитель новосибирского управления автомобильных дорог Сергей Эпов, для проведения поддерживающего ремонта городские власти заключают муниципальные контракты с подрядными организациями. Работу в этом направлении планируется полностью завершить до 15 апреля.

По данным мэрии, в рамках оперативного экстренного устранения дефектов проезжей части за минувшую неделю силами ДЭУ и подрядных организаций было отремонтировано более 1100 кв. м покрытия проезжей части. С начала года такая работа была выполнена на 7000 кв. м дорог. Поддерживающий ремонт дорог выполнялся литым асфальтом, с помощью рециклера, а на обводненных участках — инертными материалами.

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