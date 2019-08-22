Мэр Новосибирска посетил будущий молокозавод в Октябрьском районе

В настоящее время сельскохозяйственный кооператив «Сибирская усадьба» строит в Октябрьском районе Новосибирска новый молокозавод, где планирует перерабатывать молоко со всей Новосибирской области. Мэр города Анатолий Локоть посетил будущий молокозавод, где встретился с его руководством и проконтролировал ход реализации проекта.

Каждый второй стакан молока нам наливают соседи

Сколько молока нужно Новосибирску на один день? Этот вопрос мэр города Анатолий Локоть задал в самом начале встречи. Оказалось, больше 500 тонн. За день. То есть каждый из 1,6 млн новосибирцев, вне зависимости от возраста и гастрономических предпочтений, каждый день выпивает по два стакана молока. И один из этих стаканов ему привозят «чужие» производители, ближние и дальние.

Какую-то часть потребностей горожан обеспечивают предприятия области. А вот в самом Новосибирске, по словам мэра, предприятий, занимающихся переработкой молока, очень мало. «Большая часть молочной и кисломолочной продукции, представленной на прилавках новосибирских магазинов, производится не в городе и даже не в области. Ее привозят к нам из соседних регионов: с Алтая, из Кузбасса, Тюмени. Для нас крайне значимо, чтобы появлялись новые производства по переработке молока именно здесь, в городе Новосибирске. Это стратегически важный вопрос», — подчеркнул глава города Анатолий Локоть.

Фактически, кроме будущего предприятия в Октябрьском районе, в Новосибирске после ухода с рынка «Альбумина» остался всего один крупный производитель молочной продукции — Кировский молзавод, принадлежащий ООО «Сибирское молоко» («дочка» PepsiCo, чья продукция продается под брендами «Веселый молочник», «Домик в деревне», «Чудо», Bio Max и другими). С другой стороны, таких предприятий достаточно много в Новосибирской области — в последние годы они активно развиваются и даже сумели потеснить с рынка федеральные бренды, за спиной которых стоят транснациональные корпорации. И при этом половина молока и продуктов на его основе в Новосибирск поставляют соседние регионы.

Причем процесс этот работает в обе стороны. Не так давно «КС» писал о том, как маслянинская компания «Сибирская Нива» запустила новый животноводческий комплекс проектной мощностью 62 тыс. тонн молока в год. Но их продукцию в Новосибирске мы не увидим — все идет в Кемерово. И этот пример не единственный. Также молочные предприятия Алтайского края получают сырое молоко в том числе из районов Новосибирской области, после чего продают готовую продукцию обратно в Новосибирск.

«Сибирская усадьба» в цифрах

Новый молокозавод на правом берегу уже начинали строить несколько лет назад и подготовили площадку, но потом работы законсервировали, пока фермеры совместными усилиями не запустили проект заново. Сейчас строительные работы завершены на 80%.

О том, когда продукция завода попадет на рынок, что именно он будет выпускать и сколько, рассказал председатель «Сибирской усадьбы» Владимир Теендемаа. Завод будет выпускать более 30 видов продукции: собственно молоко, кисломолочные продукты, сыры, масло, творог, йогурты, сметану и так далее.

Тестовый запуск производства планируется на ноябрь этого года, на полную мощность завод заработает в феврале следующего. Продукцию кооператив предполагает выпускать под собственным брендом, который будет сертифицирован в ноябре-декабре. Начальный объем продукции составит 20–25 тонн, в дальнейшем его планируется увеличить до 50 тонн в сутки. То есть кооператив надеется занять 10% всего молочного рынка Новосибирска.

Сырьем, подчеркнул Владимир Теендемаа, будет только натуральное молоко, произведенное фермерами Новосибирской области. Каждый день завод сможет перерабатывать по 45 тонн сырого молока. Сам кооператив на данный момент производит 15 тонн в сутки, которые перерабатывают своими силами.

Также представители «Сибирской усадьбы» гарантировали, что заменителей молочного жира в их продукции не будет. Начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин это подтвердил, отметив, что на заводе вообще нет оборудования, необходимого для работы с подобного рода сырьем.

Чем может помочь мэрия

Собственно, самая трудная часть в постройке завода уже миновала: деньги есть, помещение есть, оборудование закуплено и устанавливается. Но кое-какая помощь со стороны города все равно нужна — и мэр Анатолий Локоть выразил готовность ее оказать. Прежде всего это касается сбыта. «Самый простой способ — через социальные ярмарки, — предложил мэр Новосибирска. — Мы регулярно их проводим, и для наших производителей это существенная поддержка. Рынок большой, но конкуренция на нем достаточно жесткая — надо понимать, что поставщики из других регионов так просто не отдадут новосибирских потребителей молока. Но мы заинтересованы в том, чтобы поддержать своих, — и будем поддерживать».

На сегодняшний день «Сибирская усадьба», по словам руководителей предприятия, уже договорилась о размещении в трех ритейл-сетях (известно, что в их число вошли «Лента» и «Сибирский Гигант»), плюс организуют 25 собственных торговых точек.

Еще одна важная проблема — подъездные пути. Если посмотреть по карте, завод расположен очень удачно — как раз между улицами Кирова и Большевистской, да еще и рядом со станцией Новосибирск-Южный. Однако единственный доступный заезд на его территорию сегодня — с улицы Алтайской, по узкому проходу, где две машины уже не разъедутся. Глава города предложил для начала расширить подъездные пути, а капитальные работы начать уже после того, как строительство завода будет завершено.

Со своей стороны завод, помимо продукции, готов предоставить городу 40 новых рабочих мест с зарплатой от 30 тыс. рублей и выше. Плюс уже в первый год работы городской бюджет получит порядка 15 млн рублей в виде налогов. А еще руководство предприятия пообещало поддерживать хорошее состояние будущей дороги своими силами.

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