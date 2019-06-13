В Новосибирской области запущен новый животноводческий комплекс мощностью 62 тыс тонн молока в год

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в официальном открытии животноводческого комплекса в Маслянинском районе, рассчитанного на 6 тыс голов крупного рогатого скота.

Как рассказали в пресс-службе правительства НСО, в Маслянинском районе Новосибирской области запущен новый животноводческий комплекс на 6 тысяч голов коров. Его проектная мощность – 62 тыс тонн молока в год. Губернатор Андрей Травников во время рабочей поездки принял участие в официальном открытии предприятия и оценил первые результаты работы объекта.

Глава региона подчеркнул, что для поддержки таких крупных производителей, как компания «Сибирская Нива», реализующая проект нового комплекса, правительство региона развивает логистическую систему.

Глава региона напомнил, что Маслянинский район стремительно меняется в лучшую сторону. Сегодня, компании «Сибирская Нива» представила результаты работы по возведению нового предприятия. Кроме того, в районе, при всестороннем участии правительства НСО, строятся жилые дома, поддерживается социальная сфера, реализуются сразу несколько образовательных проектов.

Компанией «Сибирская Нива» при реализации нового комплекса применены передовые технологии, приобретен высокопродуктивный импортный скот, а также подобран квалифицированный персонал. Общий объем инвестиций в проект составил более 5,1 млрд рублей. Создано 130 рабочих мест. Смонтированы две доильные «карусели», система водоочистки, пять вертикальных танков – охладителей на 156 тонн молока ежесуточно. Вдобавок, комплекс оборудован компьютерной системой управления стадом.

В основе технологии животноводческого комплекса заложен принцип «холодного содержания» всего поголовья в зданиях со стенами, верхняя часть которых выполнена в виде штор, опускающихся при сильном ветре. Это позволяет содержать высокопродуктивных молочных коров, получая от них высокие надои при небольших капитальных затратах.

Для комплекса в селе Елбань было приобретено 6 тыс молодых коров голштинской породы, характеризующейся высокой продуктивностью. Их молоко содержит много жира и белка, а сами животные хорошо приспособлены к машинному доению, использованию пастбищ, групповому беспривязному содержанию в помещениях.

По информации пресс-службы регионального правительства, комплекс в селе Елбань третий в Маслянинском районе у «Сибирской нивы». Так, в селе Борково содержится 2500 голов крупного рогатого скота. В конце 2017 завершена модернизация комплекса в селе Пеньково. Там поголовье увеличилось с 1800 до 5000 голов дойного стада.

Также глава региона проконтролировал ход реализации проекта ООО «Сибирская академия молочных наук» по строительству молокозавода. Проектом предусмотрено создание 400 рабочих мест. Площадь предприятия составит около 18 га.

Сырое молоко, производимое животноводческими комплексами ООО «Сибирская Нива», планируется направлять для дальнейшей переработки на молочный завод, который должен стать крупнейшим производителем широкого ассортимента молочной продукции – твердых и полутвердых сыров, сливочного масла, сухого молока и йогуртов. При выходе предприятия на проектную мощность в 2024 году, его потребность в молоке составит 1150 тонн сутки – 420 тыс тонн в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год. В настоящее время выполняются строительно-монтажные работы.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на заседании инвестиционной комиссии Алтайского края рассмотрели вопросы оказания государственной поддержки в реализации ряда проектов на территории региона. В частности, принято решение о включении в реестр приоритетных проект компании «ЭкоНива Алтай».

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