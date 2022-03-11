Новосибирская область обновила зимний рекорд по производству молока в сутки

Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, валовое производство молока в регионе превышает 2 тыс. тонн в сутки — это новый рекордный показатель молочной отрасли в зимний период.

Молочная отрасль Новосибирской области продолжает наращивать объемы производства молока. С начала 2022 года в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Новосибирской области надоено 122 тыс. тонн молока — почти на 7 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Валовое производство молока в сутки превышает 2 000 тонн, и такого показателя удалось достичь в зимний период впервые.

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области, надой на фуражную корову в среднем составляет 16,8 кг в сутки — показатель на 1,6 кг выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом отмечается, что надой на корову с начала года достиг 1 тыс. кг.

Сообщается, что лидерами по продуктивности дойного стада стали два района Новосибирской области — Маслянинский и Ордынский. В них ежедневно надаивают свыше 29 кг молока на корову. Чуть ниже показатель в Каргатском районе — более 25 кг молока на корову.

«Среди сельскохозяйственных предприятий самой высокой продуктивности добились в ЗАО Племзавод Ирмень — 36,4 кг молока на корову в сутки. В ООО «Сибирская Нива» суточный надой составляет 30,5 кг, в ООО «УЧХОЗ Тулинское» — 28,6 кг, в ООО «Русское поле» — 27,3 кг, в ОП ООО «Толмачевское»—– 27,2 кг», — отметили в пресс-служба правительства региона.

Животноводческим предприятиям области в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» оказывается государственная поддержка из федерального и областного бюджетов.

Так, сельхозпроизводителям возмещается часть затрат на приобретение молодняка, содержание товарного маточного поголовья, приобретение племенного скота, семени и азота, проведение диагностических исследований на лейкоз КРС, затрат на доставку приобретенных грубых, сочных и концентрированных кормов, на приобретение технических средств и оборудования для сельхозпроизводства, и целый ряд других мер.

Напомним, ранее стало известно о том, что предприятия Новосибирской области увеличивают мощности переработки молока. В феврале прошлого года участники рынка назвали катастрофической ситуацию с переработкой молока в регионе.