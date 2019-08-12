Участок длиной полкилометра по ул. Большой в Новосибирске расширят до 6 полос. Также там будут установлены светофоры и 4 новые автобусные остановки, что сделает этот участок комфортным и безопасным для жителей города. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Об этом 12 августа сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на выездном совещании.

«Эта часть Ленинского района активно развивается, микрорайоны разрастаются по обеим сторонам от ул. 2-й Станционной. Поэтому развитие дорожной инфраструктуры здесь крайне актуально. Участок ул. Большой от дома 367/1 до дома 582/1 – сложный и аварийно опасный. Запланировано расширение дороги до трёх полос с каждой стороны, установка светофорных объектов – перекрёсток станет безопасным, водители смогут спокойно разъезжаться. Для пассажиров общественного транспорта будут установлены четыре остановочных павильона. Также я дал поручение – проработать вопрос строительства надземного пешеходного перехода», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Он отметил, что на данном участке идут работы по переносу водопроводных сетей и ливневой канализации, которая будет выполнять в том числе дренажную функцию. Уже вынесен газопровод высоко давления и кабельная линия 10 кВ. В ближайшее время ОАО «Новосибирскавтодор» приступит к устройству земляного полотна и основания дорожного полотна. Работы осложняет заболоченность территории, а также сложность грунта.

«Это первый этап реконструкции. Дальше будем двигаться в направлении Колыванского кольца и в сторону ул. 2-й Станционной. Длина всего реконструируемого участка – 2,7 км», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска, реконструкция полукилометрового участка ул. Большой – от дома № 367/1 до дома № 582/1 – продлится два года. За это время основание дороги будет полностью замено, а проезжая часть расширена до 6 полос. Площадь покрытия составит более 12 тыс. кв. метров, работы оцениваются в 2019 млн рублей, их планируется завершить к сентябрю 2020 года.

Отметим, что приведение в нормативное состояние городских дорог и строительство новых автомагистралей и развязок – одна из приоритетных задач муниципалитета, обозначенных мэром Анатолием Локтем на ближайшие годы.

Ранее мэр Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонтных работ дорожно-транспортной инфраструктуры в поселке Гвардейский.

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