В сентябре в поселке Гвардейский на улицах Амосова и Солидарности с обновленным дорожным покрытием появится новый кольцевой маршрут и три остановки общественного транспорта. Ход ремонтных работ в поселке, который является частью Калининского района Новосибирска, 7 августа проконтролировал мэр города Анатолий Локоть в рамках выездного совещания.

«Исторически это была закрытая площадка, поскольку эксплуатировалась в интересах Минобороны. Сейчас здесь живёт около 10 тысяч горожан – и действующий офицерский состав, и ветераны, их семьи. Поэтому обеспечение транспортной доступности, в том числе заезд общественного транспорта в посёлок, – очень важный вопрос. Без капитального ремонта дорог решить его было невозможно. На сегодняшний день дорожное покрытие обновлено. Следующий этап – организация кольцевого маршрута с односторонним движением. Внутри посёлка будет ходить общественный транспорт», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Он добавил, что кольцевой маршрут общественного транспорта планируется запустить в начале нового учебного года, то, на каких маршрутах он будет функционировать решат специалисты.

Напомним, дороги посёлка Гвардейского общей площадью 6,5 км были переданы Министерством обороны в муниципальную собственность в апреле 2017 года. Состояние улично-дорожной сети на момент передач оценивалось как неудовлетворительное.

В 2019 году Управлением дорожного строительства мэрии был проведён капитальный ремонт дорог в посёлке Гвардейском на сумму 16 млн рублей. В настоящее время завершён ремонт улицы Солидарности на нескольких участках: от дома № 63а до госпиталя в/ч 57343; от дома № 86 до ул. Лейтенанта Амосова; от ул. Лейтенанта Амосова до ж/д переезда; от ул. Лейтенанта Амосова до дома № 70 на ул. Солидарности. Проведены работы по устройству тротуара и установке бордюрного камня в районе школы № 81.

На улицах Амосова и Солидарности планируется выполнить обустройство трёх остановочных павильонов и выделить площадку для отстоя общественного транспорта. Обновление дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска является приоритетным направлением работы мэрии города.

Ранее глава города Анатолий Локоть проверил строительные работы в Дзержинском районе.

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