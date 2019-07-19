Одна из компаний застройщика новосибирского аквапарка признана банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал несостоятельной компанию «Байр-Строй», которая входит в группу «Кварсис» — застройщика новосибирского аквапарка «Аквамир». В организации открыто конкурсное производство.

Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража Новосибирской области, суд по исковому заявлению Межтопэнергобанка признал банкротом ООО «Байр-Строй», входящее в группу «Кварсис». В компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Решение об этом принято 17 июля 2019, а рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 15 января 2020 года.

По информации, указанной в карточке дела, в начале апреля 2019 года Межтопэнергобанк подал заявления о банкротстве компании группы «Кварсис» — ООО «Байр-Строй». Сумма исковых требований составила более 1 млрд рублей.

Напомним, что в сентябре 2013 года ОАО «Межтопэнергобанк» и ГК «Кварсис» заключили соглашение о предоставлении кредитной линии сроком на 8 лет, до 2021 года, с целью финансирования строительства первого в Новосибирске аквапарка.

Стоит отметить, что это далеко не первый иск к компаниям группы «Кварсис». Так, в конце апреля 2019 года зарегистрированное в Омске ООО «Финансово-промышленная организация «Доверие» (ФПО «Доверие») потребовало банкротства компании «Кварсис-Риэлт», входящей в строившую новосибирский аквапарк ГК «Кварсис». Сумма исковых требований составляет 398,7 млн рублей.

Кроме того, 18 апреля 2019 арбитражный суд Новосибирской области начал банкротство еще одной компании, входящей в ГК «Кварсис» — ООО «Кварсис-Строитель». Признать ответчика несостоятельным потребовало ООО «Капитал» (правопреемник стройкомпании «СУ-33»), которой «Кварсис-Строитель» задолжал более 4,3 млн рублей. По решению суда в компании введено наблюдение.

22 марта 2019 года в суд поступил иск также в отношении ООО «ВДТ Строй», являющейся управляющей компанией аквапарка «Аквамир». Заявителем выступила проектно-строительная корпорация «Развитие», которая занималась строительными работами на аквапарке. Сумма исковых требований составила 1,7 млн рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски мэрии Новосибирска. Теперь застройщик аквапарка «Аквамир» — ООО «ВДТ Строй» обязан погасить долги по аренде земли более чем на 4 млн рублей.

Согласно документам, компания «ВДТ Строй» в 2013 и 2014 годах заключила с муниципалитетом два договора аренды на участки земли в Ленинском районе Новосибирска, где находится действующий аквапарк. Данные территории можно было использовать под строительство «спортивно-оздоровительных комплексов, аквапарков, плавательных бассейнов; гостиниц, котельных».

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