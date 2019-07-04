Мэрия Новосибирска взыскала с застройщика аквапарка более 4 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иски мэрии Новосибирска. Теперь застройщик аквапарка «Аквамир» — ООО «ВДТ Строй» обязан погасить долги по аренде земли более чем на 4 млн рублей.

Как следует из документов, размещенных на официальном сайте Арбитражного суда Новосибирской области, ведомство полностью удовлетворило иск мэрии города, обязав строительную компанию «ВДТ Строй» выплатить муниципалитету долг по аренде земли. Сумма требований по двум заявлениям составила 4,1 млн рублей.

Согласно документам, компания «ВДТ Строй» в 2013 и 2014 годах заключила с муниципалитетом два договора аренды на участки земли в Ленинском районе Новосибирска, где находится действующий аквапарк. Данные территории можно было использовать под строительство «спортивно-оздоровительных комплексов, аквапарков, плавательных бассейнов; гостиниц, котельных».

Так, по одному из договоров, часть участка площадью 15,7 тыс кв. м из общей площади 44,4 тыс кв. м была предназначена для возведения объектов, другая часть площадью 28,7 тыс кв. м — для эксплуатации.

Однако, застройщик ненадлежащим образом исполнял обязанность по оплате аренды земельных участков, в связи с чем, у него и возникла задолженность.

Напомним, 22 марта 2019 года в суд поступил иск также в отношении ООО «ВДТ Строй», являющейся управляющей компанией аквапарка «Аквамир». Заявителем выступила проектно-строительная корпорация «Развитие», которая занималась строительными работами на аквапарке. Сумма исковых требований составила 1,7 млн рублей.

Стоит отметить, что в марте текущего года с ООО «ВДТ Строй» судилась и тюменская финансово-промышленная организация «Доверие». Она требовала с организации без малого 400 млн рублей. Тогда суд принял решение наложить арест на денежные средства и имущество «ВДТ Строй» в пределах цены иска.

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