Депутат Законодательного собрания Новосибирской области АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ обеспокоен тенденцией, которая позволяет по воле политических и экономических бенефициаров, скрывающихся за спинами «псевдообщественников», поставить под вопрос фактически любой проект развития города. О серых кардиналах, об интересантах общественных волнений и о влиянии протестов на региональный инвестиционный климат парламентарий рассуждает в интервью «Континенту Сибирь» на примере Советского района Новосибирска.

— Вы эмоционально воспринимаете определенные события, происходящие в Советском районе Новосибирска. Несколько дней назад прошел митинг против застройки сквера на улице Демакова. В июне у здания областного правительства состоялся пикет против возведения по концессии поликлиники в микрорайоне Обьгэса.

— Я долго наблюдал со стороны за происходящим, не хотел вмешиваться. Но речь идет об объектах на моем избирательном округе. Как человеку, которому не чужд Советский район, мне трудно на это спокойно смотреть. Власть доводит до ума здравые нужные жителям проекты, которые рубятся на корню модераторами протеста. За каждым из пикетов стоят бенефициары, которые используют людей в своих политических или экономических интересах. «Общественник» — это уже имя нарицательное, слово обрастает негативной коннотацией. Я понимаю, жители могут выступать против того или иного явления. Но странно, когда акцию организуют люди, не имеющие отношения к Демакова, прикрывающиеся статусом «общественник». Для меня очевидно: некоторые личности зарабатывают на подобных ситуациях.

— На пикет к областному правительству вышло 17 человек, у сквера Демакова собрались две сотни.

— Оба мероприятия, с моей точки зрения, нельзя считать масштабными. Митинг у сквера на Демакова 7 июля превратился в политическую акцию для пиара трех кандидатов в мэры Новосибирска. Акцию поддержал только Совет ветеранов. И это уже возмущает — недопустимо этих людей использовать в своих интересах. Даже если мы возьмем в расчет присутствующих журналистов, самих организаторов и активистов от участников предвыборной кампании, наберется около ста человек. Плюс подходили-уходили случайные прохожие. Микрорайон «Щ» — это 40 тысяч населения. Жители Советского района очень активны, если бы их действительно зацепила история, на митинг к скверу вышло бы триста-пятьсот человек.

— Кто, по-вашему, является бенефициаром отмены концессии по строительству поликлиники в Обьгэсе?

— Это долгая история. Сначала ситуацию раскачивали с точки зрения смены места строительства здания. Но слушания показали, что территория выбрана удачно. И тогда началась критика концессионной формы реализации проекта. Я думаю: заинтересованные лица — это будущие участники избирательной кампании 2020.

— Ваши будущие конкуренты за мандат депутата Заксобрания?

— Да. Не исключено, что они используют проект как возможность набрать политические очки, заявить о себе. Дело не в том, что у кого-то есть виды на мое место в депутатском корпусе. Полагаю, есть интерес потеснить «Единую Россию». У кого он может быть? Возможно, у КПРФ. Активность концессионного протеста, по моим сведениям, поддерживается районным отделением КПРФ, а также некоторыми депутатами горсовета. Инициатором является человек, которого коммунисты планируют, насколько я понимаю, выставлять на выборы.

— Сквер на улице Демакова, с вашей точки зрения, тоже используется в политических целях?

—Я думаю, здесь в основе экономическая подоплека. Кому выгодна пробуксовка с идеей комплексного развития этой территории, превращения ее в полноценный досуговый центр? Может быть, бизнесмену, который не так давно и не так далеко открыл другой торгово-развлекательный объект?

— Вы про «Эдем»?

— Это лишь мои предположения, такая версия звучит в СМИ. Я просто не готов поверить в то, что жители действительно против благоустройства сквера на Демакова за счет средств, которые могут пойти с прилегающих площадок, где в перспективе семьи с детьми могут хорошо проводить время. Мне кажется, что кто-то нащупал модную точку — вслед за прогремевшим на всю страну Екатеринбургом начал выводить людей на похожие акции. Даже листовки, которые распространялись к 7 июля на Демакова, словно просто скопированы — организаторы пытаются поймать волну. Проделана огромная работа по оформлению территории под обустройство сквера и общественно-деловой зоны. И вдруг все встает с ног на голову, все 5 га начинают требовать оставить исключительно под сквер. Безусловно, есть люди идейные, но я их знаю, они действительно отстаивают каждое дерево. Но здесь другое дело: появляются личности, которых никогда не было видно, кто раньше вообще никогда не спасал зеленые зоны от застройки. Почему они вдруг воспылали страстью бороться за 5 га, хотя было достигнуто решение о 2,5 га под сквер? На слушаниях не протестовали, и вдруг на финише началось. Ведь все это долго обсуждалось. Я поддерживаю решение о том, что территория должна развиваться комплексно: нельзя де факто разделять сквер и строительство развлекательного центра. У нас семь месяцев в году холодно. Зачем 5 га сквера в мороз? Разве плохо в тепле заниматься спортом, сидеть в кафе, проводить время с детьми под крышей спортивно-развлекательного комплекса центра, прилегающего к скверу? Самое главное, что средства, собранные под этой крышей, и будут направлены на развитие зеленой зоны — строительство современного парка столичного уровня с парковкой, с фонтаном, детскими площадками, в который будут приезжать горожане со всего Академгородка. Инвесторы готовы вложить в это огромную сумму — 60 млн рублей.

— В начале июля мэр Новосибирска комментировал результаты общественного опроса, говорил, что 60% участников голосования выбрали «строительство сквера на земельном участке площадью 2,5 га». Вы думаете, что проект может быть пересмотрен в пользу 5 га исключительно под сквер?

— Я надеюсь, что главе города хватит политической воли, чтобы после проведения пикета настоять на проекте и объяснить разумность принятой концепции. Не скрою, меня беспокоит тенденция, при которой власть с опаской воспринимает любую акцию. Федеральный центр делает замеры уровней протестности регионов. И кто-то понимает, что нежелание руководителей территорий быть лидером в этих рейтингах можно использовать в личных целях.

— С одной стороны есть экономические бенефициары недопущения застройки сквера на Демакова. Но есть и те, кто хочет вложиться в строительство развлекательного центра.

— Конкурса еще не было. Но потенциальные инвесторы существуют. Академгородок — это их Родина, их здесь отлично знают, они устраивают и помогают в организации праздников, благоустройстве территорий. У них хорошая репутация. Площадка в течение десяти лет переводилась из федерального имущества в муниципальное. И на слушаниях по поводу перезонирования территории ни у кого не возникало вопросов.

— Вы беспокоитесь о затягивании процесса или о том, что проект комплексного обустройства сквера на Демакова может быть нереализован?

— Губернатор принял решение о голосовании на портале «Электронная демократия Новосибирской области», большинство участников опроса высказались за предложенную концепцию. Своим неучастием в митинге жители ее поддержали. Я надеюсь, что она будет принята, и власть доведет дело до логического завершения. Но меня беспокоит тот факт, что июньский пикет привел к отмене принятого решения о строительстве поликлиники по концессии на Объгэсе. 1 июля исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников подписал соответствующий приказ. Потенциальный инвестор ранее имел дело с похожими проектами в Челябинске, в Белгороде, без нареканий со стороны местной власти. Три года потратил в нашем регионе на проработку условий. Довольно странную позицию, на мой взгляд, занял министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Федеральный центр призывает субъекты РФ привлекать бизнес к реализации социальных проектов, а наш минздрав федерации но наш но но категорически против. Вероятно, его глава не готов брать на себя ответственность. Даже если что-то пойдет не так, договор можно расторгнуть, а здание останется в собственности Новосибирской области — заводи в него государственное учреждение и работай. Какая разница жителям, будет ли воплощен проект в рамках концессии, какие клиники будут под крышей, если люди смогут получать качественное медицинское обслуживание в рамках ОМС? Тем более этот вопрос на рассматриваемой территории стоит очень остро. Но выходят к зданию правительства люди с красивыми отпечатанными плакатами, которые явно не своим ходом попали на мероприятие, их привезли на автобусе, на что кто-то потратил деньги. Десяток пикетчиков и — концессия отменена. Действенный технологический прием, позволяющий лоббировать чьи-то экономические и политические интересы. Серые кардиналы подрывают возможности благоустройства территории, бьют по авторитету власти. Речь об инвестиционном климате, о том, готов ли бизнес участвовать проектах повышения качества жизни в регионе, если защита его интересов никого не интересует. Получается, что любое начинание под угрозой. По факту, под угрозой находится развитие города и области.

— Каких конкретных действий от власти вы ждёте?

— Власть предпочитает вступать в диалог с пикетчиками, с теми, кого выводят на улицу. Но нужно понимать, что часть из них — это люди заряженные на выполнение чьей-то воли за определенное вознаграждение. Есть и другая часть: те, кому нужен «движ». Бывают ситуации, когда действительно важно самим вставать и поднимать единомышленников на защиту идеи. Но когда одни и те же люди появляются везде, где намечается протест, для которых этот протест становится смыслом жизни — это уже перебор. Власти необходимо работать с теми, кто модерирует то или иное событие, принимать меры, влияя на самих «заказчиков», которые прикрываются спинами активистов. Нужно что-то делать с псевдообщественниками, которые зарабатывают деньги, паразитируя на идеях развития города и препятствующих этому развитию. И принимать меры стоит в самом начале, купировать в зародыше, а не спустя месяцы или, как в данном случае, перед мэрской кампанией. Зачем давать оппозиционным партиям лишний повод воспользоваться ситуацией. Через год выборы в Совет депутатов Новосибирска и областное Законодательное собрание. «Единая Россия», к которой я принадлежу, ассоциируется с властью. Голосовать за эту партию будут лучше при успешно реализованных проектах, положительно влияющих на качество жизни.

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