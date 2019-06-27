Для чего и для кого Лондон перезапустил телеканал НТН?

Александр Лондон перезапустил известный в прошлом новосибирский телеканал, выбрав для него название НТН24, ностальгически напоминающее бренды НТН4 и НТН12 90-х — начала 2000-х годов. Кто стал инвестором проекта и какую позицию по отношению к власти займет канал на фоне приближающихся выборов мэра Новосибирска?

Что значит «независимый»?

Старый новый телевизионный канал вышел на круглосуточное вещание в цифровом формате в июне. Разговоры о предстоящем запуске так или иначе велись в различных кругах и в различных тонах с осени прошлого года, обрастая слухами и вопросами. Те, кого интересовало это событие, обсуждали: кто даст деньги и кто выступит бенефициарами?

Еще до того, как НТН24 обзавелся телевизионной кнопкой, программы того же самого производства можно было увидеть на «Регион ТВ» и в Интернете. Те, кто их смотрели, заметили довольно критическую позицию по отношению к власти, некоторым политикам и политическим организациям. Особенно достается представителям городской администрации и новосибирской областной организации КПРФ. Среди сюжетов новостей за последний месяц: сбор подписей в листах «Я за Локтя», раздача буклетов с материалом об Анатолии Локте, похожим на агитационный, сомнения в легальности бизнеса предполагаемого сына заместителя главы администрации Октябрьского района Новосибирска, коммунистический «День правды», открытие памятника Сталину и так далее. Преобладает критическая подача темы, уснащенная выражениями «скандал», «в команде мэра сплошной разброд и шатания», «путаются в показаниях», «заметают следы».

Обличительный пафос распространяется не только на мэра-коммуниста и его команду. Нашлось место в эфире и для сюжета, в котором член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области Юрий Шпаков ведет с сотрудником ГИБДД беседу, при трансляции которой приходится «запикивать» некоторые реплики депутата. В выпусках поднимаются общественно значимые вопросы, адресатом которых выступают и частные, и бюджетные учреждения, которые работают как под городской, так и под областной властью. Впрочем, и границы региона — не предел. Например, в одном из выпусков программы «Картина Маслом» ведущая Мария Лондон передает «большой привет Рамзану Кадырову». Выпуски новостей НТН24 посвящены острым социальным проблемам, уделяется внимание предвыборным процессам: заявлениям кандидатов о планах выдвигаться, открытию штабов и так далее.

Описание НТН24 в YouTube-канале красноречиво демонстрирует позицию проекта: «Мы единственный в Новосибирске телеканал, не обремененный ни одним контрактом с бюджетами города или области». Не факт, что так будет всегда. Как и большинство местных СМИ, редакция не против материального подспорья своей работы в виде различных договоров не только с частными компаниями, но и с муниципальными, областными, в том числе с органами власти. Основание полагать, что это так, дают не только слухи о переговорах по этой теме с мэрией Новосибирска.

Как отметил в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» владелец проекта НТН24 Александр Лондон, на текущий момент контрактов и дотаций из бюджета города и области у канала нет, но есть готовность к партнерству. «Когда канал запускается, это стартап, у которого нет подспорья. Конечно, какое-то время он независим. Но совершенно независимого телевидения не бывает. Источники нужны всем. Чем больше денег, тем более качественный контент можно делать», — поясняет Александр Лондон.

Он категорически против того, что подобные партнерские отношения всерьез влияют на общее содержание выпусков программ. «Для кого-то телевидение является последней инстанцией. Наш телефон не замолкает, мы снимаем сюжеты, делаем запросы в прокуратуру — не режиссируем эту политику. Контракты ни к чему особо не обязывают. Каждый из партнеров — будь то мэрия, горсовет, облсовет, другие госструктуры, ФГУПы, МУПы — по контракту могут освещать свою деятельность на нашем канале. Было время, когда у экс-мэра Москвы был канал ТВЦ. Но когда его снимали с должности, разве ему это помогло?» — замечает собеседник редакции.

Александр Лондон говорит, что нет конкретной цели показать мэрию и ее главу-коммуниста в негативном ракурсе накануне избирательной кампании. А почему старт вещания на ТВ состоялся именно сейчас? Так звезды сошлись, то есть как были готовы, тогда и стартовали. Бизнесмен вообще скептически относится к высказываниям о том, что канал можно запустить «под выборы», напоминая, что он сделан в память об известном теледеятеле, его брате Якове Лондоне. «Не надо искать черную кошку в черной комнате. Мы просто делаем ТВ, которое должно нравиться жителям Новосибирска. Основная масса критики, на мой взгляд, в наших выпусках касается вовсе не мэрии Новосибирска, а Новосибирского сельского района. Какой-то непорядок — люди звонят. Это формат, такова миссия СМИ. Как этому помешают контракты? Кто-то размещает рекламу магазина, кто-то размещает информацию о той или иной деятельности органов власти. Что показывать в остальных сюжетах, это не обсуждается», — продолжает Александр Лондон.

Рассуждения Александра Лондона поддерживает директор телеканала «НСК 49» Сергей Никитин. («НСК 49» заключал договор на совместный выпуск новостей с братом Александра Лондона — Яковом Лондоном. До конца 2019 года партнерство в силе, других планов на совместную работу НТН24 и 49-го канала пока нет.) «В основном речь идет о новостях. Если бы не контракты, в сюжетах было бы уделено меньше времени работе тех или иных структур органов власти. Но все остальное осталось бы. Просто штат новостей был бы меньше, политике уделялось бы меньше внимания», — рассуждает Сергей Никитин.

«Мужеству коллег можно только позавидовать. Они открывают проект в то время, когда телеканалы чаще закрываются. Это очень большой риск», — подчеркивает собеседник «Континента Сибирь». При этом он сомневается в целесообразности запуска НТН24 именно под выборы. По крайней мере, конкретно под мэрские — избирательная кампания уже стартует, и проект не успеет прирасти достаточной аудиторией.

С кем и против кого?

Прямота оценок действий героев сюжетов канала, безусловно, кого-то все равно задевает, запускает какие-то механизмы. Например, возникает вопрос: мог ли стать главным редактором НТН24 депутат новосибирского Законодательного собрания от КПРФ, соратник мэра Новосибирска Андрей Жирнов, когда-то работавший на НТН4? По словам информированных источников, такое предложение ему поступало зимой, то есть примерно за полгода до старта круглосуточного вещания на ТВ. В одном из майских выпусков новостей, которые выложены в сети, появился сюжет о подписях «За Локтя». В нем делается упор на спорную позицию соратника мэра Андрея Жирнова с акцентом на то, что он бывший журналист НТН.

«У редакции есть свое мнение о позиции Андрея Жирнова относительно, с нашей точки зрения, незаконного сбора подписей за действующего мэра. Андрей Жирнов взял на контроль вопрос, должен был найти и наказать виновных. Но он сказал, что ни на кого давления не оказывается. Нам непонятно, почему он говорит неправду. При этом неуважения с моей стороны к Андрею нет. Он легендарный журналист. На мой взгляд, журналист он даже лучше, чем политик. У нас с ним хорошие отношения. Двери на НТН24 для него всегда открыты», — подчеркивает Александр Лондон.

Есть мнение, что Андрей Жирнов отказался от предложения стать главредом, когда в новостях стали появляться слишком острые реплики в сторону мэрии. Также есть мнение, что это обострение — своеобразное принуждение муниципальных властей к партнерству, шаг, предпринятый, когда команде канала стало ясно: администрация города не готова заключать контракт с НТН24.

У Александра Лондона свой взгляд на ситуацию: «Андрей не говорил «нет». Я бы сказал, что вопрос завис. Не думаю, что имеет место какой-то конфликт. Просто мы — за справедливость, а не за выгораживание определенных лиц. Нет речи о том, чтобы мы жестко добивались какого-то контракта с мэрией. Безусловно, переговорные процессы идут, но сюжеты новостей не могут быть инструментом шантажа», — говорит Александр Лондон.

Впрочем, если у ответственных лиц в городской администрации вызывает напряжение позиция НТН24 по отношению к мэру, очевидна выгода прихода на канал соратника Локтя в качестве главреда — человека, влияющего на редакционную политику. Или все же ближайший круг мэра не переоценивает возможности канала влиять на массы, и именно по этой причине городская администрация не готова к договорным отношениям, тогда как критический подбор новостных сюжетов лишь укрепляет очевидное решение?

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» о судьбе сотрудничества с каналом Андрей Жирнов был немногословен: «Звезды так сошлись. Меня там нет». Кстати, он не единственный политик, кому поступило предложение. Александр Лондон рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» о переговорах с экс-губернатором Новосибирской области и Красноярского края, экс-полпредом президента РФ в СФО Виктором Толоконским. По словам Александра Лондона, опыт Виктора Александровича востребован, он мог бы попробовать себя в качестве редактора, политолога или ведущего аналитической программы. Но переговоры не привели к конкретному результату.

Виктор Толоконский в свою очередь сообщил «Континенту Сибирь» о сомнениях, что его опыт позволит заниматься журналистской деятельностью. «Мы разговаривали с Александром о том, что есть план создания канала в память о Якове Рувимовиче. Я его поддержал. Чем больше СМИ, тем лучше. Что касается финансовой стороны, вопрос материального обеспечения качественного контента всегда был проблемным. Я и раньше придерживался позиции, что бюджеты, спонсоры не должны жестко влиять на политику СМИ. Цель инвестиций — повышение возможностей говорить о разных общественно значимых проблемах, представление разных мнений. Без навязывания точек зрения. Принципы независимости должны оставаться в основе, иначе многое теряется», — уверен Виктор Толоконский.

У старшего брата Александра — Якова Лондона, скончавшегося летом 2018 года, был солидный опыт сотрудничества с властями, в частности, его связывала дружба с Михаилом Лесиным. В 1999–2004 годах Яков Рувимович был председателем «ГТРК Новосибирск». В 2001 году он стал генеральным директором компании «Сибирь-ТВ». Предполагалось, что это будет телеканал «при полпредстве президента РФ в СФО», а инвестиции на него пойдут из «Русского алюминия». Однако замысел в итоге не был реализован. Есть версия, что «окружное ТВ» оказалось слишком дорогим и невостребованным, поскольку массовая телеаудитория не интересуется делами на соседних территориях, а бизнесмены и чиновники, у которых более широкий кругозор, редко смотрят телевизор. Другая точка зрения состоит в том, что разошлись интересы Дерипаски и в то время полномочного представителя президента РФ в СФО Леонида Драчевского (был полпредом президента РФ в СФО до 2004 года). Плюс не стоит забывать, что в 2004 году Яков Лондон участвовал в выборах мэра Новосибирска, фактически пошел против течения, после чего удалился из публичного пространства. Впрочем, в медийной среде знают, что Лондон не терял отношений с полпредством и по состоянию на 2017–2018 годы. Переговоры с этой инстанцией в надежде на помощь в привлечении инвестиций продолжались, пока бизнесмену позволяло пошатнувшееся здоровье. Другой вопрос, насколько договоренности, обсуждавшиеся со старшим братом, распространяются на младшего.

В новосибирском деловом сообществе преобладает мнение, что Александр склонен принимать решения более опрометчиво, чем Яков. В качестве примера упоминается недавний конфликт Александра с областным управлением ФСБ России. Речь об открытии кафе напротив ведомства на улице Коммунистической. Как утверждается, у силовиков возникли опасения, что видеонаблюдение, установленное в заведении Лондона (формально в целях обеспечения безопасности), позволяет отслеживать, кто заходит в здание УФСБ, кто его покидает.

Другие собеседники «Континента Сибирь» считают, что конфликт был в дальнейшем урегулирован (кафе продолжает работать), и обращают в связи с этим внимание на взаимодействие Лондона с известным в Новосибирске общественником-юристом Евгением Митрофановым, который специализируется на огласке неудобной для бизнесменов информации. После того как нежелательный материал появлялся у Митрофанова и публиковался в Интернете, на переговоры об «урегулировании ситуации», по данным собеседников «Континента Сибирь», приходил именно Лондон. Сам Евгений Митрофанов, сетуют герои публикаций, в контактах с ними обычно давал понять, что находится «под крышей» высокопоставленных офицеров УФСБ по Новосибирской области. Достоверных подтверждений этому, впрочем, никому получить не удалось, нет их и у «КС».

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