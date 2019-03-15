В Новосибирске рассматривают строительство двух поликлиник по концессии

Министерство экономического развития Новосибирской области рассказало о планах правительства заключить концессии по строительству двух поликлиник на комитете заксобрания региона.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания НСО, обсуждение вопроса о строительстве двух поликлиник в регионе за счет средств инвестора состоялось во время заседания комитета по соцполитике, здравоохранению, охране труда и занятости населения заксобрания.

Как рассказала глава регионального минэкономразвития Ольга Молчанова, чтобы возвести два объекта, планируется заключить концессионные соглашения.

Вообще, в списке значится 7 объектов — две поликлиники и 5 полигонов, которые планируется построить в районах Новосибирской области. Однако социальный комитет решил остановиться только на профильных объектах.

Одно из них — нежилое здание по ул. Забалуева, 44/1, где после реконструкции планируется предоставлять услуги социального обслуживания. По словам министра труда и социального развития Ярослава Фролова, там будут находиться постинсультные пациенты. Корпус площадью 873,1 кв. м на 100 мест потребует инвестиций в размере 90 млн руб.

Второй объект — поликлиника в микрорайоне ОбьГЭС на ул. Энгельса. Территориально вопрос пока окончательно не решен, из-за противостояния двух общественных групп. Как отметила Ольга Молчанова, одна лоббирует размещение поликлиники в действующем здании стоматологической клиники, рядом с больницей на окраине ОбьГЭСа. Клиника занимает только часть четырехэтажного здания. В связи с этим, активисты считают, что свободные помещения вполне подойдут для организации поликлиники.

Вторая же группа общественников, и с ней согласен областной минздрав, настаивает, что поликлиника должна быть в центре микрорайона, чтобы обеспечить равный доступ для всех жителей.

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин подчеркнул, что необходимо учитывать мнение населения. Поликлиника должна располагаться в удобном и доступном для людей месте, чтобы они могли приехать на общественном транспорте и на автомобиле. Важно подумать и о людях с ограниченными возможностями. В данном случае придется взвешивать два различных мнения, и не забыть об оптимальности помещений для прохождения процедур. Позиция губернатора области и депутатов – решить данный вопрос как можно быстрее.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников на инвестиционном форуме в Сочи подписал соглашение о строительстве 7 городских поликлиник группой «ВИС» в Новосибирске.

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