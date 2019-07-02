Cквер на ул. Демакова в Новосибирске будет обустроен в 2020 году

Жители Советского района Новосибирска проголосовали за дальнейшую судьбу зеленой зоны на ул. Демакова. По результатам опроса, завершившегося 1 июля, большинство предложили на этом месте создать сквер.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, порядка 60% участников голосования выбрали «строительство сквера на земельном участке площадью 2,5 га». Он расположен в зоне озеленения (Р–2), разрешенное использование данного участка – парки. Сроки реализации проекта — 2019-2020 годы. Стоимость работ ориентировочно составит 70-80 млн рублей. Выполняться благоустройство зеленой зоны будут за счет средств после продажи бетонных площадок. Оставшиеся деньги, в размере 60 млн рублей, пойдут на благоустройство микрорайона Щ.

Голосование было организовано региональным правительством и мэрией Новосибирска на портале «Электронная демократия Новосибирской области» с 24 июня по 1 июля 2019 года.

Как отметил мэр Анатолий Локоть, новосибирцы приняли активное участие в выборе дальнейшей судьбы сквера на пересечении улиц Демакова и Русской. Благодаря упорству и неравнодушию горожан, а также политической воле сквер будет обустроен. Около 10 лет решался вопрос по передаче этого участка в распоряжение муниципалитета. Мэрия делала все возможное, чтобы не допустить его продажу и дальнейшую застройку. И вот процесс передачи земли в муниципальную собственность завершился.

Комфортный город и развитие зеленых зон – один из приоритетов городской власти на ближайшие годы, заявленных главой Новосибирска Анатолием Локтем. Для увеличения количества общественных пространств муниципалитет предпринимает все возможные меры. Так было в отношении двух резонансных земельных участков, которые могли отдать под застройку, на ул. Челюскинцев и в Академгородке в микрорайоне Щ.

Напомним, в 2017 году жители Советского района единодушно выступили против строительства жилья на территории, которая тогда находилась в федеральной собственности. 2 марта 2018 в районной администрации прошло открытое обсуждение дизайн-проекта будущего сквера возле памятника А. Демакову. А 18 марта по итогам рейтингового голосования для благоустройства зоны по федеральной программе «Создание комфортной городской среды» проект сквера занял девятое место среди территорий всех десяти районов Новосибирска.

Отметим, что в конце января 2018 года мэр Анатолий Локоть сообщил, что передача Росимуществом земельного участка на ул. Демакова в муниципальную собственность завершена.

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