15 человек станут доверенными лицами Анатолия Локтя, кандидата на переизбрание в мэры Новосибирска от КПРФ.

8 июля первый секретарь новосибирского обкома КПРФ и мэр города Анатолий Локоть пришел уведомить избирательную комиссию об участии в выборах с большой группой поддержки. Делегация состояла из ближайших соратников мэра по коммунистической партии, а также из его будущих доверенных лиц на выборах.

Всего список доверенных лиц Локтя будет состоять из 15 фамилий.

Предварительный список:

Иван Индинок — руководитель клуба «Зажги Свечу». Экс-глава администрации Новосибирска (1991-1993 годы), бывший глава администрации Новосибирской области (1993-1995 годы). Анатолий Батаев — ректор Новосибирского государственного технического университета. Светлана Воронкова — телеведущая. Дмитрий Михеев — руководитель фонда помощи инвалидам радиационных катастроф в Новосибирске. Владимир Полищук — председатель городского Совета ветеранов. Лидия Цыбулевская — председатель областного профсоюза работников радиоэлектронной промышленности. Валерий Эдвабник — заместитель директора «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ». Владимир Эйснер — кинорежиссер-документалист. Михаил Федорук — ректор Новосибирского государственного университета. Расим Бабаев — председатель ассоциации национально-культурных автономий и национальных организаций Новосибирска «Содружество». Ирина Минх — олимпийская чемпионка. Наталья Багрова — ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. Сергей Афанасьев — художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра. Игорь Галл-Савальский — председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов, представитель Общественной палаты Новосибирской области в Общественной палате РФ. Определится в ближайшее время.

Документы по доверенным будут поданы в горизбирком в ближайшую среду.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 июля в единый день голосования. На сегодняшний день в избирательную комиссию, помимо Локтя, подали уведомления об участии в выборах девять кандидатов: депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева («Зеленые»), депутат Cовета Новосибирска Наталья Пинус («Российский общенародный Союз»), директор Фонда защиты прав граждан, представитель партии Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), пенсионер Анатолий Бабаев (самовыдвижение), предприниматель Андрей Везнер (самовыдвижение), генеральный директор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия Возрождения России»), глава крестьянского хозяйства Алексей Южанин («Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»), заместитель директора «Управления гражданской защиты города Бердска» Александр Трушакин («ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»), экс-вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»).

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.