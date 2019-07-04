Кандидаты на пост главы республики Алтай начали собирать подписи депутатов и глав в свою поддержку

Кандидатам на пост главы республики Алтай необходимо собрать и представить в избирком более 80 подписей депутатов и глав в свою поддержку. Сделать они это должны до 24 июля 2019 года.

Как пишет «Интерфакс-Сибирь» с ссылкой на контрольно-ревизионный отдел избиркома республики Алтай, выдвижение кандидатов на пост главы региона уже завершено, всего уведомили избирком о намерении участвовать в выборах 8 человек. В настоящее время они собирают подписи в свою поддержку. Представить подписные листы они должны до 24 июля текущего года.

В республике Алтай в органах местного самоуправления на уровне поселений, районов и города насчитывается чуть больше тысячи депутатов и глав. Таким образом, кандидату, чтобы преодолеть «муниципальный фильтр», необходимо заручиться поддержкой как минимум 81 из них.

Отметим, что документы для участия в выборах представили восемь кандидатов. Среди них действующий врио Олег Хорохордин («Единая Россия»), Дмитрий Софронов (ЛДПР), Виктор Ромашкин (КПРФ), Михаил Соловьев («Народно-патриотическая партия России — Власть Народу»), Леонид Ефимов, Александр Чеконов («Зеленые»), Мерген Теркин (Партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров») и Александр Транов («Гражданская инициатива»).

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в ходе внеочередной конференции регионального отделения «Единой России» в республике Алтай делегаты путем тайного голосования выбрали кандидата на должность главы региона. Им стал врио главы республики Олег Хорохордин.

Напомним, выборы главы региона пройдут в Единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

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