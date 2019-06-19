Депутаты Совета депутатов Новосибирска на сессии 19 июня единогласно утвердили 8 сентября датой выборов мэра областного центра. На этот же день назначены дополнительные выборы в горсовет по 12-му округу в Калининском районе.

С докладом о дате объявления главной избирательной кампании 2019 года на 36-й сессии Совета депутатов Новосибирска 19 июня выступила председатель Новосибирской муниципальной избирательной комиссии Тамара Краткая. Она рассказала, что полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекают во второе воскресенье сентября 2019 года – 8 число. Поэтому решение о назначении выборов должно быть принято не позднее чем за 80 дней до этого дня, не ранее 9 июня и не позднее 19 июня.

Отвечая на вопросы депутатов, Тамара Краткая объяснила, что если бы горсовет не утвердил дату выборов, то это пришлось бы делать муниципальной избирательной комиссии, в противном случае её бы установил суд. Однако до этого не дошло: депутаты единогласно проголосовали за 8 сентября как дату выборов мэра Новосибирска.

В этот же день, согласно решению сессии, пройдут довыборы в Совет депутатов по 12-му избирательному округу в Калининском районе, мандат освободился после смерти представлявшего эту территорию Дмитрия Прибаловца. Тамара Краткая уточнила, что избранный депутат будет осуществлять свои полномочия в течение года и 13 дней.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Новосибирска запланировала выделение 12 миллионов рублей на организацию онлайн-трансляции выборов мэра.

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