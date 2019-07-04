Энергетики Хакасии крайне медленно реализуют мероприятия, направленные на снижение задолженности перед МРСК Сибири

Вопросы задолженности за электроэнергию коммунальных предприятий Хакасии были рассмотрены на рабочем совещании энергетиков с руководителями муниципальных образований при участии заместителя главы республики Юрия Курлаева.

По информации пресс-службы МРСК Сибири, по состоянию на сегодняшний день объем задолженности предприятий ЖКХ Хакасии за электроэнергию составляет 526 млн рублей, прирост за июнь составил 25 млн. График погашения текущих обязательств по платежам, поступивший после совещания с полпредом президента РФ в СФО Сергеем Меняйло, был исполнен лишь наполовину.

Как отметил заместитель генерального директора — директор Хакасского филиала компании «Россети Сибирь» Сергей Заворин, мероприятия по повышению платежной дисциплины в коммунальном комплексе в республике реализуются крайне медленно. Правительством региона в качестве меры по нормализации расчетов за электроэнергию был озвучен перевод коммунальных МУПов в статус муниципальных казенных предприятий.

По словам Сергея Заворина, сегодня только в Алтайском и Орджоникидзевском районах республики удалось подойти к этому решению, а в других муниципалитетах пока такой готовности не наблюдается. Однако руководство и специалисты компании готовы зафиксировать предложения, которые позволят нормализовать платежную дисциплину и избежать вынужденных ограничений энергоснабжения.

Добавим, что несмотря на неполное поступление текущих платежей, компания «Россети Сибирь» в рамках достигнутых договоренностей все это время в полном объеме обеспечивает потребителей региона электроэнергией и готовит электросетевой комплекс Хакасии к работе в осенне-зимний период.

Заместитель Главы Республики Хакасия Юрий Курлаев поддержал Сергея

Заворина и обратил внимание руководителей муниципальных образований на необходимость выстраивания партнерских отношений с поставщиками

энергоресурсов.

Напомним, 23 апреля 2019 года генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин выступил с обращением к жителям Хакасии. По его словам, прошла практически неделя после встречи руководства компании и правительства Хакасии. Но, власти республики так не попытались разрешить сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что долг регионального сектора ЖКХ за электричество увеличился почти до 460 млн рублей, компания приняла решение в очередной раз ввести ограничение подачи электроэнергии на коммунальные объекты Хакасии.

Сергей Меняйло обратился к энергетикам 24 апреля с предложением не ограничивать электроснабжение предприятий ЖКХ в Хакасии из-за огромных долгов. Полпред поставил перед Валентином Коноваловым задачу оперативно разработать меры по выходу республики из кризиса энергоснабжения.

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