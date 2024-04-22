Красноярские теплоснабжающие организации, имеющие задолженность за электроэнергию, будут отключены от ресурса после завершения отопительного сезона. Под отключение в этом году попадают более 100 котельных, что составляет почти четверть предприятий, производящих тепло в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Красноярскэнергосбыт».

По данным энергосбытовой компании, в список должников входят 27 организаций, занимающихся эксплуатацией котельных в разных районах края. Например, ЗАО «Промэнерго» из Ачинска за год накопило долг больше 70 млн, МУП «ЖКХ Назаровского района» задолжало более 35 млн за 1,5 года. ООО «Альянс», обеспечивающее теплом жителей Мотыгинского района, среди должников с суммой долга более 85 млн рублей.

«Отключения котельных за долги теплоснабжающих организаций – крайняя мера, ее цель – побудить должников к погашению накопленной задолженности до начала нового отопительного сезона. Убедительно просим глав соответствующих муниципалитетов взять под личный контроль платежную дисциплину предприятий теплоснабжения», — подчеркнул исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

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