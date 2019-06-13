Глава республики Хакасия Валентин Коновалов к началу июля должен подготовить предложения по выходу региона из кризиса энергоснабжения. Сейчас Хакасия ищет внутренние резервы для погашения долгов. Об этом 13 июня на пресс-конференции журналистам сообщил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

«Ситуация в регионе продолжает оставаться непростой, но работа ведется. Я жду от правительства региона предложений как выйти из кризиса. Мы с Коноваловым об этом говорили, глава республики сказал, что они работают. Они начинают искать внутренние резервы. Итог будет подведен в начале июля», — рассказал Сергей Меняйло.

Напомним, 23 апреля, генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Павел Акилин выступил с обращением к жителям Хакасия. По его словам, прошла практически неделя после встречи руководства компании и правительства Хакасии. Но, власти республики так не попытались разрешить сложившуюся ситуацию. В связи с тем, что долг регионального сектора ЖКХ за электричество увеличился почти до 460 млн рублей, компания приняла решение в очередной раз ввести ограничение подачи электроэнергии на коммунальные объекты Хакасии.

Ранее филиал ПАО МРСК «Хакасэнерго» прислал письменные требования ресурсоснабжающим организациям о самоограничении потребления электроэнергии 8 апреля, если ситуация с погашением долгов не изменится. Тогда письма от компании пришли 16 организациям, расположенным на территории городов и районов республики Хакасия, кроме Абакана и Саяногорска.

Сергей Меняйло обратился к энегетикам 24 апреля с предложением не ограничивать электроснабжение предприятий ЖКХ в Хакасии из-за огромных долгов. Полпред поставил перед Валентином Коноваловым оперативно разработать меры по выходу республики из кризиса энергоснабжения.

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