В июне 2019 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации:
Пять самых читаемых материалов месяца
С 1 июля 2019 в Новосибирской области снизится тариф на вывоз мусора
С 1 июля текущего года в Новосибирской области изменится тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Вместо 92,42 рублей люди будут платить 88,62 рубля.
Депутаты Новосибирской области изменили закон о капремонте
Среди вопросов, обсуждавшихся на 43-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области 30 мая – изменение законодательства о капитальном ремонте многоквартирных домов и отчёт областного уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой. Кроме того, сессия утвердила сложение полномочий депутата, экс-главы клиники Мешалкина Александра Караськова.
Мэр Новосибирска открыл праздник в честь Сталина
В центре Новосибирска 8 июня открылся организованный КПРФ праздник «День Правды», который в этом году был посвящён 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина. На церемонии открытия выступили мэр города Анатолий Локоть и депутат Государственной думы Вера Ганзя.
В Новосибирской области за 1 млрд рублей построят комплекс по производству секционных ворот
В Новосибирской области будет создан производственно-логистический комплекс по производству секционных ворот площадью 10 га. Общий объем инвестиций составит более 1 млрд рублей. Инициатором проекта выступит группа компаний «Алютех» — производитель роллетных систем в странах СНГ.
Устоит ли губернатор Красноярского края Александр Усс после «лесного скандала»?
Вокруг губернатора Красноярского края Александра Усса разгорелся скандал — глава региональной Счетной палаты и экс-министр природных ресурсов обвинили краевые власти в потворстве вывозу леса. В правительстве заявляют, что стали жертвой шантажа. Эксперты ожидают в регионе следственную группу, но сомневаются, что позиции действующего губернатора Александра Усса будут поколеблены.