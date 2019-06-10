В Новосибирской области будет создан производственно-логистический комплекс по производству секционных ворот площадью 10 га. Общий объем инвестиций составит более 1 млрд рублей. Инициатором проекта выступит группа компаний «Алютех» — производитель роллетных систем в странах СНГ.

По информации пресс-службы губернатора Новосибирской области, 7 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) соответствующее соглашение было подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, генеральным директором ГК «Алютех» Алексеем Жуковым и генеральным директором Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александром Зыряновым в присутствии ответственного управляющего партнера компании «Hörmann KG Verkaufsgesellschaft» Мартина Хёрманна.

«Принято решение о развитии производства предприятия «Алютех» на территории Новосибирской области», — сказал Андрей Травников перед подписанием соглашения.

В рамках реализации проекта производственно-логистического комплекса на территории в 10 га планируется построить производственное предприятие, специализирующееся на изготовлении секционных ворот (гаражных, промышленных, панорамных всех типоразмеров), въездных ворот, алюминиевых профильных систем, перегрузочного оборудования (уравнительных платформ, герметизаторов проёмов) и роллетных систем. Также на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области появится центральный распределительный склад продукции ГК «Алютех» по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам.

«Группа Алютех ведет свою деятельность на территории РФ начиная с 1996 года. Сейчас появляется возможность дальнейшего интенсивного сотрудничества с Новосибирской областью», — отметил Алексей Жуков после подписания соглашения.

Общий объём инвестиций в проект составит более 1 млрд рублей. Планируется создать 230 новых рабочих мест. Объём выпуска всех ассортиментных позиций – более 95 тыс. штук в год при выходе предприятия на проектную мощность.

Группа компаний «Алютех» является одним крупнейших производителей роллетных (воротных) систем стран Восточной Европы, ведущий производитель секционных ворот и алюминиевых профильных систем в странах СНГ.

Напомним, что 7 июня стало известно: Новосибирская область вновь вошла в топ-20 «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – одна из наиболее крупных мировых экономических площадок. для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ Владимира Путина. В 2019 году регионы Сибири будут впервые за последние годы представлены единым мультимедийным стендом, основной идеей которого станет будущее экономики и промышленности СФО. Новосибирские проекты на форуме представляет делегация правительства Новосибирской области, в том числе заместитель губернатора Андрей Жуков, заместитель министра науки и инновационной политики региона Алексей Фурсов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. Делегацию возглавляет губернатор региона Андрей Травников. Главным проектом от Новосибирской области станет «Академгородок 2.0». Это план развития Новосибирского научного центра, включающий строительство крупных объектов – синхротрон в Кольцово, центры генетических технологий и нанотехнологий, электро-позитронный коллайдер и другие. В общей сложности 28 разработок, «призванных обеспечить технологический суверенитет России и ее научное лидерство». Поддерживать «Академгородок 2.0» в составе делегации будут председатель СО РАН Валентин Пармон, зам главного ученого секретаря Юрий Аникин, академики Валерий Бухтияров и Сергей Алексеенко.

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