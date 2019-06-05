Регионы Сибири представят на ПМЭФ-2019 «окно в будущее»

На стартующем в начале июня в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме ПМЭФ-2019 регионы Сибири будут впервые за последние годы представлены единым мультимедийным стендом, основной идеей которого станет будущее экономики и промышленности СФО. В преддверии форума «Континент Сибирь» выяснил у организаторов и участников презентации, какие проекты и перспективные тренды продемонстрируют гостям одного из главных экономических мероприятий года.

В этом году выставочный стенд Сибирского федерального округа на ПМЭФ будет оборудован вместе с Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». Как рассказал «КС» полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, объединяющей идеей стенда, демонстрирующего потенциал масштабных проектов в науке, экологии, реальном секторе, инфраструктуре и туризме станет слоган «Будущее наступает сегодня». «Если говорить об общесибирских презентациях, то тут мы попытались представить, как будет выглядеть Сибирь 10 лет спустя. После старта комплексной программы развития, при условии, что она стартует в 2020 году. Специалисты, работающие над презентациями, нашли оригинальные способы, как приоткрыть зрителям своеобразное окно в будущее», — рассказал Сергей Меняйло

От беспилотной «Тайги» до катализаторов для нефтепереработки

Кроме двух общесибирских презентаций свои материалы на стенде форума в этом году представит каждый из регионов СФО. По словам Сергея Меняйло, это будут флагманские проекты, значимые не только для регионов, но и для округа и страны в целом. В качестве примеров полпред назвал «Академгородок 2.0» в Новосибирской области, межрегиональный суперпроект «Енисейская Сибирь», железную дорогу Кызыл-Курагино в Туве, проекты по развитию межрегиональных авиамаршрутов с использованием малой авиации, по развитию сибирского туризма. Также на ПМЭФ будут представлены проект Томской области по созданию опытного района применения беспилотных авиационных систем – «Тайга», развитие Бейского каменноугольного месторождения в Республике Хакасия, производство катализаторов для нефтепереработки в Омской области и другие. «Важно объединить эти и другие проекты единой комплексной программой развития Сибири. И если нам удастся положить начало ее старту на Петербургском международном экономическом форуме, это и будет самым важным на сибирском стенде», — добавил Сергей Меняйло.

Регионы видят будущее в науке, технологиях и экологии

Новосибирские проекты на форуме представит делегация, которую возглавит губернатор Андрей Травников. Главным проектом станет «Академгородок 2.0». Это план развития новосибирского научного центра, включающий строительство крупных объектов – синхротрон в Кольцово, центры генетических технологий и нанотехнологий, электро-позитронный коллайдер и другие. В общей сложности 28 разработок, «призванных обеспечить технологический суверенитет России и ее научное лидерство». Поддерживать «Академгородок 2.0» в составе делегации будут председатель СО РАН Валентин Пармон, зам главного ученого секретаря Юрий Аникин, академики Валерий Бухтияров и Сергей Алексеенко. Власти Новосибирской области планируют провести в рамках форума более 20 встреч и подписать ряд соглашений. Это будет проект в сфере цифрового развития региона с АО «Ситроникс» (входит в АФК «Система»), сотрудничество со «Сбербанком» и «Россельхозбанком», совместный проект с АО «ТВЭЛ» по созданию индустриального парка на площадке ПАО «НЗХК», соглашения с ОАО «РЖД», «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», ГК «Алютех».

Красноярская делегация, возглавляемая главой края Александром Уссом, планирует подписать на полях петербургского форума соглашения о сотрудничестве с Кемеровской областью и Республикой Татарстан. Речь идет о работе с госкорпорациями и развитии инновационных предприятий. Как пояснила «КС» заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Надежда Новикова, основной упор в презентации потенциала региона будет сделан на «Енисейскую Сибирь», включающую порядка 15 инфрастуктурных проектов инвестиционной емкостью в 500 млрд рублей. Глава делегации Омской области, губернатор Александр Бурков планирует подписать на форуме соглашение с Российским государственным социальным университетом о развитии социального предпринимательства, а также некий «документ об открытии в регионе представительства федеральной структуры, финансирующей проекты бизнеса на льготных условиях» (детали не раскрываются – «КС»). «Всего планируется подписание порядка десяти документов о сотрудничестве», — уточнил «КС» заместитель министра экономики Омской области Денис Кушнер.

Презентация Кемеровской области пройдет на ПМЭФ-2019 под слоганом «#Чистый уголь = Зеленый Кузбасс», угледобывающий регион будет развивать «зеленую экономику», что и отразится на стенде. Главной интригой станет демонстрация «впервые разработанного в России регионального экологического стандарта, направленного на обеспечение благополучия человека и сохранение биоразнообразия для будущих поколений промышленных регионов». В состав кузбасской делегации, кроме чиновников, войдут представители топ-менеджмента ХК «СДС», «ЕВРАЗ Холдинга», «Талтэка», «Кузнецких ферросплавов» и «Сибирской генерирующей компании». Власти региона предварительно планируют подписать более 20 соглашений российского и международного уровня. Как рассказал «КС» пресс-секретарь губернатора Томской области Константин Карпачев, Сергей Жвачкин в ходе форума примет участие в пленарном заседании и презентации инвестиционного потенциала региона, а также в работе секции, посвященной экономике и инновациям. «В ходе поездки запланирован ряд встреч с руководителями предприятий сферы телекома, хайтека и энергетического сектора, будет подписан ряд соглашений», — уточнил Сергей Карпачев.

Напомним, Петербургский экономический форум впервые прошел в 1997 году. Его посетили более 1,5 тыс. участников из 50 стран мира. На форуме было представлено 650 инвестиционных проектов. В 2018 году количество участников форума составило уже 17 тыс., в программе были представлены 143 страны. По итогам ПМЭФ-2018 было подписано 593 инвестиционных соглашения на общую сумму более 2,6 трлн рублей. По состоянию на 29 мая участие в ПМЭФ-2019 подтвердили более 12 тыс. человек из 140 стран. Программа форума в этом году будет состоять из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего». Официально форум откроется 6 июня, а накануне, 5 июня, в так называемый «стартовый день» пройдут деловые сессии, круглые столы и V Российский форум малого и среднего предпринимательства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ЗЫРЯНОВ, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

— Участие в Петербургском международном экономическом форуме и других крупных конгрессно-выставочных мероприятиях – это возможность обсудить актуальные темы с экспертным сообществом. Причем вопросы, которые стоят перед нами не только сегодня и завтра, но и в долгосрочной перспективе. Пожалуй, для Агентства инвестиционного развития Новосибирской области ключевое преимущество ПМЭФ – это концентрация руководителей бизнеса, институтов развития, банков. Таким образом за ограниченный период времени можно провести большое количество встреч с партнерами, потенциальными инвесторами. Конечно, эффект от таких встреч может быть не молниеносным, но создаст задел на будущее. Например, на Восточном экономическом форуме-2018 мы впервые провели переговоры на уровне руководителей с компанией PepsiCo, на Российском экономическом форуме-2019 подписали соглашение о строительстве завода компании в Промышленно-логистическом парке, а на ПМЭФ опять встретимся и обсудим текущий этап реализации проекта. Получается, он прошел через все российские крупнейшие экономические форумы. Могу сказать, что на ПМЭФ-2019 планируется подписание нескольких соглашений, которые существенно повлияют на развитие не только конкретных отраслей экономики Новосибирской области, но и в целом региона.

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