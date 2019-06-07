В топ-20 «Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» из СФО по итогам первого полугодия 2019 года вошла только Новосибирская область. Она заняла 19 позицию.

Результаты рейтинга были оглашены 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019), сообщил «Континенту Сибирь» источник, присутствующий на форуме.

В тройку лидеров вошли Москва, республика Татарстан и Тюменская область.

Напомним, что по итогам того же рейтинга за 2018 год Новосибирская область также единственная из субъектов СФО вошла в двадцатку лучших субъектов страны по данном показателю.

Сформированный Агентством стратегических инициатив (АСИ) «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата» оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. Первый полномасштабный рейтинг был проведен в 2015 году.В 2016 году исследование охватило все 85 регионов России. В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все регионы России. В 2018 году рост в рейтинге продемонстрировали 78 регионов.

Для каждого региона формируется база из 35-40 экспертов на основании списков кандидатов, представленных деловыми объединениями («Опора России», ТПП РФ, РСПП, «Деловая Россия») и АСИ.

Выборка респондентов для экспертной оценки формируется случайным образом из списка представленных кандидатов. Количество опрошенных респондентов по каждому из регионов – не менее 20.

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