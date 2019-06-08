В центре Новосибирска 8 июня открылся организованный КПРФ праздник «День Правды», который в этом году был посвящён 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина. На церемонии открытия выступили мэр города Анатолий Локоть и депутат Государственной думы Вера Ганзя.

Праздник «День Правды» проводится Новосибирским областным комитетом КПРФ в Первомайском сквере с 2008 года, в этом году он посвящён 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина. Портрет советского руководителя был установлен на главной сцене, названия тематических площадок также были связаны со сталинской эпохой. Так, одна из площадок называлась «Сталин и Мао слушают нас» — коммунисты Железнодорожного района предлагали всем гостям Первомайского сквера сфотографироваться с фанерными Мао Цзэдуном и Хо Ши Мином.

В 14-00 состоялась торжественная церемония открытия. Перед собравшимися в Первомайском сквере выступил мэр Новосибирска, руководитель областной организации КПРФ Анатолий Локоть. «Речь идёт больше чем о личности – неординарной, сыгравшей решающую роль в истории нашей страны. Речь идёт об истории нашего народа, нашего государства. У российского народа авторитет к этой личности возрастает с каждым днём. Сталин – верховный главнокомандующий наших войск, взявший на себя всю ответственность в годы самых тяжелых испытаний. Он понимал, что неудачи быть не может, за неудачей последует не личная ответственность, а исчезновение всего народа», — отметил Анатолий Локоть.

Депутат Государственной думы Вера Ганзя также положительно оценила деятельность Сталина. «Разве он допустил бы такого чудовищного социального расслоения? Сегодня российская нефть, русский алюминий – это одни названия. От нашего руководства надо требовать решать проблемы нашей страны. Я встречаюсь со многими людьми в разных уголках России, и они задают вопрос: «Где взять Сталина, чтобы навести порядок в нашей стране?», — подчеркнула она.

Участие в мероприятии приняли также коммунисты из Томской и Иркутской областей, Алтайского края. Руководитель Алтайского краевого комитета КПРФ, депутат Законодательного собрания Мария Прусакова, в частности, призналась, что «Новосибирск для нас всегда был ориентиром». Она напомнила о предстоящих выборах мэра Новосибирска и выразила уверенность в том, что новосибирцы вынесут «правильную оценку».

Напомним, что новосибирские коммунисты анонсировали проведение 12-го «Дня Правды». Среди мероприятий праздника, посвящённого в этом году 140-летию со дня рождения Сталина – рэп-фестиваль, битва диджеев и фейерверк.

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