Среди вопросов, обсуждавшихся на 43-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области 30 мая – изменение законодательства о капитальном ремонте многоквартирных домов и отчёт областного уполномоченного по правам человека Нины Шалабаевой. Кроме того, сессия утвердила сложение полномочий депутата, экс-главы клиники Мешалкина Александра Караськова.

В большом зале Законодательного собрания 30 мая состоялась 43-я сессия областного парламента. Большинство вопросов повестки имело технический характер, предлагаемые законопроекты были связаны с необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Тем не менее, на некоторые законопроекты депутаты обратили пристальное внимание, как, например, на законодательную инициативу областного министерства ЖКХ, касающуюся капитального ремонта многоквартирных домов. «Предлагается исключить требование индексации минимального взноса на капитальный ремонт, внести изменения в контроль капитального ремонта со стороны органа государственного жилищного надзора, исключить требование включения в региональную программу домов, имеющих в своём составе не менее трёх квартир», — рассказал о планируемых нововведениях министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов. Кроме того, в перечень работ вошло утепление фасадов. «На заседании рабочей группы при комитете мы обсудили законопроект и рекомендуем в первом чтении за него проголосовать, — отметил заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и тарифам Дмитрий Козловский. – Необходимо серьёзно обсудить вопрос об утеплении фасадов — эта работа, согласно справке министерства строительства, потребует дополнительно 160 миллионов рублей. Где их брать? Возможных источников несколько – или увеличиваем взнос на капремонт, или финансируем за счёт бюджета Новосибирской области, или опять лезем в карман к жителям. Это вопрос мы рассмотрим дополнительно на заседании рабочей группы». В итоге законопроект в первом чтении был принят.

С докладом о своей деятельности в 2018 году выступила уполномоченная по правам человека Новосибирской области Нина Шалабаева – это первое выступление регионального омбудсмена после переизбрания на новый пятилетний срок. Ценность её доклада заключалась в том, что в нём были отражены данные по обращениям граждан за прошедшие пять лет. «Анализ проведён с целью прослеживания динамики состояния прав и свобод жителей региона. Мной отмечена результативная работа региональных органов власти, и я считаю очень важным прислушиваться к мнению жителей Новосибирской области, к тем проблемам, которые волнуют граждан», — отметила она. По словам Шалабаевой, только в 2018 году к ней поступило 2192 обращения – на 340 больше, чем в позапрошлом году. За 5 лет поступило 10151 обращение, так что нетрудно догадаться, что их количество было примерно одинаковым каждый год.

«Зачастую человек не жалуется на конкретный орган власти или чиновника – он просто рассказывает о своей беде, хочет, чтобы его выслушали, ему посочувствовали», — отметила в своём докладе Нина Шалабаева. Лидируют обращения, имеющие отчётливую социальную направленность. В этом отношении и омбудсмен, и депутаты выполняют примерно одинаковые функции – взаимодействие с населением. Так, новосибирский омбудсмен в прошлом году провела более 100 личных приёмов, из них 17 – совместно с органами власти и общественными организациями, более 500 жителей Новосибирской области смогли рассказать омбудсмену о своих проблемах (26,4% от общего числа обратившихся, каждый пятый). 39% обращений, по приведённым Ниной Шалабаевой данным, были решены положительно. Основной группой, представители которой записываются на приём к омбудсмену или же готовят письменное обращение, являются социально незащищённые граждане.

Омбудсмен обозначила основные направления своей работы на следующие пять лет – защита прав инвалидов, повышение доступности для этой категории граждан окружающей среды. «У муниципалитетов имеется острая потребность в средствах для обновления транспорта, осуществляющего перевозку граждан, в том числе и инвалидов – такой транспорт имеется лишь в нескольких районах», — подчеркнула она. Нина Шалабаева заметила, что потребности, о которых заявили муниципалитеты, подкреплены вполне конкретными документами, она направила сводную информацию губернатору Новосибирской области. Второе важное направление – защита права на обеспечение лекарствами, кроме того, она отметила важность ресоциализации как освободившихся заключённых, так и находящихся в местах лишения свободы. Нина Шалабаева проанонсировала проведение круглого стола, посвящённого этой проблеме.

Немало, по словам омбудсмена, предстоит сделать по защите прав жителей Новосибирской области в такой знакомой депутатам сфере, как ЖКХ – проблемы обманутых дольщиков, переселение из ветхого и аварийного жилья. «Зачастую люди считают, что дом следует не ремонтировать, а включить в программу сноса», — отметила она. Традиционно важным направлением остаётся правовое просвещение граждан, подготовка памяток, информационных бюллетеней. Было предложено разработать областную программу правового просвещения.

Доклад уполномоченного был поддержан большинством депутатского корпуса. По словам заместителя председателя Законодательного собрания Валерия Ильенко, работоспособности Нины Шалабаевой можно только позавидовать. Депутат Вадим Агеенко отметил, что высокий процент положительно решённых вопросов показывает высокий уровень профессионализма омбудсмена. «Это пример для всех уполномоченных, показывающий, как надо работать, находить со всеми общий язык, работать с душой», — рассказал представителям СМИ председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив.

В последнее время каждая сессия областного парламента заканчивается решением организационных вопросов – не стала исключением и 43-я сессия. Депутаты единогласно утвердили заявление своего коллеги Александра Караськова о сложении полномочий, о чем ранее писал «Континент Сибирь».

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