Депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева вышла из партии ЛДПР

Депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева покидает либерально-демократическую партию России. О своем решении выйти из партии политик сообщила на своей странице в соцсети.

Согласно информации, которую Дарья Украинцева опубликовала у себя на страничке «ВКонтакте», она вышла из партии ЛДПР. Депутат приняла такое решение в связи с тем, что ее взгляды на многие социальные и политические вопросы расходятся с руководством организации.

«В моей политической жизни начинается новый этап. Я благодарна за те 8 лет, которые провела в команде Жириновского.Я приняла единственно верное для себя решение — написать заявление об исключении меня из ЛДПР по собственному желанию», — прокомментировала политик.

Кроме того, в сообщении Дарья Украинцева уточнила, что о мотивах своего решения и, главное, о своих дальнейших планах, она будет готова рассказать на пресс-конференции, которая состоится завтра, 5 июня.

Стоит отметить, что завтра состоится пресс-конференция партии «Зеленые», которую проводит муж народной избранницы Игорь Украинцев, представляющий эту организацию. К участию в ней заявлена и Дарья Украинцева.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Новосибирской области член комитета Дарья Украинцева вновь попыталась предложить ввести двухтуровую систему на выборах мэра Новосибирска. Однако, большинство членов комитета не поддержали эту инициативу.

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