СГК приступила к ремонтным работам на новосибирских ТЭЦ

В апреле на теплоэлектростанциях Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании стартовала программа ремонтов. В 2019 году энергохолдинг направит на эти цели почти 3 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба СГК, на самой крупной ТЭЦ Новосибирска – ТЭЦ-5 — 1 апреля на плановый ремонт выведен один из шести энергоблоков.

Так, на энергоблоке №2 мощностью 200 МВт и 240 Гкал/час энергетики капитально отремонтируют котел, турбоагрегат и турбогенератор. Также специалисты заменят поверхности нагрева котлоагрегата. Общий вес новых металлических деталей — 156 тонн.

Весь процесс разделен на несколько технологических этапов. В настоящее время ремонтная бригада приступила к вскрытию цилиндров высокого, среднего и низкого давления турбины. Постепенно энергетики обследуют на наличие дефектов все оборудование паротурбинной установки, почистят и отремонтируют механизмы, заменят изношенные детали.

Завершающим этапом станет период подконтрольной эксплуатации энергоблока. В течение месяца специалисты ТЭЦ будут тестировать котел и турбоагрегат. Все работы планируется завершить к 1 июля 2019 года. На капитальном ремонте энергоблока №2 задействованы 86 специалистов. Один такой энергоблок способен обеспечить теплом несколько микрорайонов города.

После работ на энергоблоке №2 ТЭЦ-5 примерно на 1,5% вырастет КПД котла, цилиндров высокого и среднего давления. Это позволит сэкономить топливо, а значит, и сократить объем выбросов.

Отметим, всего в 2019 году запланировано отремонтировать 12 единиц основного энергетического оборудования 4 новосибирских станций и Барабинской ТЭЦ. В частности, запланированы работы на пяти котлах суммарной паропроизводительностью 1 900 т/час на ТЭЦ- 3,ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, на четырех турбоагрегатах установленной мощностью 334 МВт на ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ, на трех турбогенераторах (ТЭЦ-3, ТЭЦ-5) мощностью 346 МВт. Также в этом году капитально отремонтируют водогрейный котел на ТЭЦ-5 производительностью 180 Гкал/час.

По словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, основные работы проводятся с апреля по сентябрь, когда нагрузка на агрегаты станций снижена. График ремонтов согласован с системным оператором. Таким образом, остающееся в работе оборудование полностью перекрывает потребности жителей и предприятий в тепле и электроэнергии.

По информации пресс-службы компании, на ремонты ТЭЦ в 2019 году СГК выделила порядка 2,3 млрд рублей. Кроме этого, на модернизацию производственных мощностей станций энергохолдинг дополнительно направил средства инвестиционной программы в размере 600 млн рублей.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Сибирская генерирующая компания приобрела 95% акций ПАО «НПО «ЭЛСИБ». Ранее компании принадлежало 24,9% акций завода, которые она получила в феврале 2018.

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