Новосибирских автомобилистов ждут очередные препятствия — на этот раз из-за ремонтных работ перекроют одну и заметно сузят проезжую часть на другой оживленной улице Кировского района города.

Как сообщает пресс-центр новосибирской мэрии, С 23 апреля закрывается проезжая часть ул. Римского-Корсакова и на 6 с половиной метров сужается проезжая часть ул. Немировича-Данченко в районе жилого дома № 28/2 на ул. Римского-Корсакова.

Ограничения будут действовать до следующего понедельника, 29 апреля и связаны с проведением ООО «НТСК» работ на теплотрассе. Городские власти просят водителей быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказывали, что срок перекрытия новосибирской улицы Северная продлили на неделю.