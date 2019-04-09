Посол Новой Зеландии в РФ высказал заинтересованность в сотрудничестве с Иркутской областью

Первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев провел рабочую встречу с послом Новой Зеландии в РФ Иэном Александром Хиллом.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, дипломатические отношения между Россией и Новой Зеландией установлены в 1944 году. Страны взаимодействуют, прежде всего, в рамках ООН, а также различных форумов и саммитов.

На сегодняшний день, товарооборот между Россией, в том числе Иркутской областью, и Новой Зеландией пока мал и предполагает развитие. Как отметил Владимир Дорофеев, важно найти точки соприкосновения для возможного взаимодействия. Есть основания для уверенности, что в Иркутской области возможен вариант сотрудничества с регионами Новой Зеландии.

По словам вице-губернатора, сферами экономического взаимодействия между Иркутской областью и Новой Зеландией могут стать деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, наука и образование, выставочно-ярмарочная деятельность, имиджевые мероприятия.

В ответной речи посол Новой Зеландии в РФ выразил благодарность за возможность побывать в Иркутске и увидеть Байкал. Иэн Александр Хилл подчеркнул, что он заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве между регионами.

В настоящее время основу российского экспорта в Новую Зеландию составляют минеральные продукты, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль, машины, оборудование и транспортные средства. Структуру российского импорта в основном формируют продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности. Предприятия, работающие в этих сферах, располагаются, в том числе, и в Иркутской области.

Кроме того, государства взаимодействуют в сфере образования и науки. В учебных заведениях Новой Зеландии обучаются более 1000 российских студентов.

В свою очередь, русский язык преподается в двух вузах Новой Зеландии – университете Кентербери и Оклендском университете. Там же читаются лекции на английском языке по российской истории, культуре, искусству и литературе.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что агентство по туризму Красноярского края заключило соглашение с одним из крупнейших российских туроператоров «TUI Россия». Документ направлен на создание межрегиональных маршрутов на территории региона.

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