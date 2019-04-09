Посол Новой Зеландии в РФ высказал заинтересованность в сотрудничестве с Иркутской областью

Ольга Щетинкина
 
Посол Новой Зеландии в РФ высказал заинтересованность в сотрудничестве с Иркутской областью
Посол Новой Зеландии в РФ Иэн Александр Хилл и первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев. Фото: irkobl.ru

Первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев провел рабочую встречу с послом Новой Зеландии в РФ Иэном Александром Хиллом.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, дипломатические отношения между Россией и Новой Зеландией установлены в 1944 году. Страны взаимодействуют, прежде всего, в рамках ООН, а также различных форумов и саммитов.

На сегодняшний день, товарооборот между Россией, в том числе Иркутской областью, и Новой Зеландией пока мал и предполагает развитие. Как отметил Владимир Дорофеев, важно найти точки соприкосновения для возможного взаимодействия. Есть основания для уверенности, что в Иркутской области возможен вариант сотрудничества с регионами Новой Зеландии.

По словам вице-губернатора, сферами экономического взаимодействия между Иркутской областью и Новой Зеландией могут стать деревообрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, наука и образование, выставочно-ярмарочная деятельность, имиджевые мероприятия.

В ответной речи посол Новой Зеландии в РФ выразил благодарность за возможность побывать в Иркутске и увидеть Байкал. Иэн Александр Хилл подчеркнул, что он заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве между регионами.

В настоящее время  основу   российского   экспорта   в   Новую   Зеландию  составляют   минеральные   продукты,   продукция   химической   промышленности,   древесина  и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль, машины, оборудование и транспортные средства. Структуру   российского   импорта   в основном формируют продовольственные товары, сельскохозяйственное  сырье, машины, оборудование и   транспортные    средства,    продукция   химической промышленности. Предприятия, работающие в этих сферах, располагаются, в том числе, и в Иркутской области.

Кроме того, государства взаимодействуют в сфере образования и науки. В  учебных  заведениях  Новой  Зеландии  обучаются  более  1000 российских  студентов.

В свою очередь, русский  язык  преподается  в  двух  вузах  Новой  Зеландии  – университете  Кентербери  и  Оклендском  университете.  Там  же  читаются лекции на английском языке по российской истории, культуре, искусству и литературе.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что агентство по туризму Красноярского края заключило соглашение с одним из крупнейших российских туроператоров «TUI Россия». Документ направлен на создание межрегиональных маршрутов на территории региона.

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