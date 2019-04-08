Созданием туристических маршрутов в Красноярском крае займется туроператор «TUI Россия»

Агентство по туризму Красноярского края заключило соглашение с одним из крупнейших российских туроператоров «TUI Россия». Документ направлен на создание межрегиональных маршрутов на территории региона.

Как рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края, соглашение между агентством по туризму и туроператором «TUI Россия» подразумевает создании новых брендовых маршрутов на территории региона, а также привлечение дополнительных потоков российских и иностранных туристов.

Как отметила руководитель агентства по туризму Юлия Верхушина, организация стремится к тому, чтобы региональные туристические продукты продавались по всей России, поэтому одной из задач является заинтересовать краевой составляющей федеральных и иностранных туроператоров.

Заключение соглашения состоялось в рамках традиционной туристической выставки «Енисей», которая проходит в Красноярске. В ней участвуют представители более 20 регионов России, российские и региональные туроператоры и Сибирская ассоциация гостеприимства. Выставка направлена на всесторонний показ туристических возможностей и инвестиционной привлекательности Красноярского края и Сибири, а также продвижение отечественного туристического продукта.

Также краевое агентство по туризму провело на площадках выставки ряд совещаний с представителями муниципальных образований Красноярского края, посвященных перспективам развития туристической отрасли региона.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что первый в Алтайском крае национальный парк планирую создать к концу 2019 года в низкогорье Салаирского кряжа — на границе Заринского, Тогульского и Ельцовского районов.

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