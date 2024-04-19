Пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ) сообщила о заметном увеличении импорта велосипедов в регионы Сибири за прошедшее с начала 2024 года время. По данным таможенников, рост ввоза двухколесных транспортных средств стал более чем двукратным.

По информации СТУ, с января по апрель 2024 года сибирские таможенники проконтролировали ввоз свыше 30 тысяч импортных велосипедов, в том числе более 4,2 тыс. детских двухколесных. Их общая стоимость достигла 1,6 миллиона долларов США, а основным поставщиком таких товаров остается Китай.

Всего к летнему сезону сибирские предприниматели уже ввезли около 38,5 тысяч единиц спортивного инвентаря, в том числе велосипеды, самокаты, а также батуты и детские бассейны. По сравнению с прошлым годом стоимостной объем импорта вырос в 2,3 раза.

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