Глава Хакасии назвал действия МРСК Сибири по отключению электроэнергии «шантажом»

Глава Хакасии Валентин Коновалов провел экстренное совещание по вопросу отключения электроэнергии за многомиллионные долги на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.

Как сообщает пресс-служба правительства Хакасии, вечером, 8 апреля, в Черногорске и Усть-Абаканском районе были отключены от электроэнергии некоторые котельные, соответственно, без тепла осталась часть жилых домов и социальные объекты.

В правительстве республики прошло экстренное совещание по этому поводу. Был подготовлен дополнительный проект соглашения и проведены переговоры с энергетиками. Однако, по информации региональной пресс-службы, ресурсоснабжающие организации настаивают на подписании трехстороннего соглашения, требуя от властей Хакасии подписать графики погашения организациями ЖКХ задолженности. Причем, с условием предоставления правительством государственной гарантии ПАО «МРСК Сибири».

Валентин Коновалов поручил кабинету министров оперативно подготовить новые предложения по урегулированию ситуации по оплате задолженности перед энергетиками. А также дать оценку правомерности действий энергетиков вплоть до обращения в суд и правоохранительные органы.

По словам руководителя региона, люди сидят без тепла, поэтому отработать все вопросы нужно оперативно, причем во взаимодействии с правоохранительными органами. «Не надо разговаривать с властью языком шантажа и делать заложниками людей», — подытожил Валентин Коновалов.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал, что филиал ПАО МРСК «Хакасэнерго» прислал письменные требования ресурсоснабжающим организациям о самоограничении потребления электроэнергии 8 апреля, если ситуация с погашением долгов не изменится. Извещения пришли 16 организациям, расположенным на территории городов и районов республики, кроме Абакана и Саяногорска.

На такие крайние меры, ограничение электроснабжения, компания МРСК Сибири вынуждена пойти из-за долгов бюджетных учреждений и объектов ЖКХ в Хакасии. Их сумма приближается к 500 млн рублей. Если ситуация не изменится, то к концу года долги за электроэнергию, накопленные только при новом правительстве республики, превысят миллиард рублей.

По словам бывшего генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Виталия Иванова, организация подготовила документы, предусматривающие двухлетнюю рассрочку накопленной коммунальщиками задолженности с учетом своевременной оплаты текущих платежей за электроэнергию. Однако, как утверждает руководитель МРСК Сибири, правительство республики фактически не заинтересовано в поиске выхода из сложившейся ситуации.

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