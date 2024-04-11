Несколько населенных пунктов под Новосибирском в течение двух дней будут отключать от подачи электроэнергии ради строительства высоковольтной подстанции, сообщила пресс-служба АО «РЭС». Отключения коснутся Верх-Тулы, Ленинского и поселка Голубой Залив.

По данным пресс-службы компании, она находится на завершающем этапе строительства новой высоковольтной подстанции «Залив» на 110 кВ. Для того, чтобы произвести финальный монтаж оборудования на объекте, энергетикам потребуется на достаточно долгое время обесточить близлежащие населенные пункты. Сообщается, что Верх-Тулу, Ленинское и Голубой Залив оставят без электричества с 9 до 16 часов в течение 15 и 17 апреля — отключения затронут жилой сектор и «ряд социально-значимых объектов».

Энергетики сообщают, что планирует оперативно выполнить все работы в течение двух рабочих дней, а часы для отключения выбраны таким образом, что бы минимизировать влияние работ на жителей данных населенных пунктов, большинство из которых в это время будут находиться на работе.

Строительство высоковольтной подстанции ПС 110 кВ Залив с перспективной трансформаторной мощностью до 80 МВА в новосибирском филиале «Россетей» называют одним из ключевых инвестпроектов компании. Подстанция после своего запуска будет призвана обеспечить стабильным и бесперебойным электроснабжением потребителей населенных пунктов на юго-западе Новосибирской агломерации. Сообщается, что схемные решения включения новой подстанции в существующую сеть уже разработаны.

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