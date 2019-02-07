Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отменил выборы глав Кемерова и Новокузнецка

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал региональный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области». Им предусмотрена отмена выборов мэров Кемерова и Новокузнецка.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте совета народных депутатов Кемеровской области, Сергей Цивилев подписал закон, принятый на последней сессии облсовета, которая прошла 23 января 2019 года. Согласно одному из пунктов документа, выборы глав Кемерова и Новокузнецка теперь отменены.

Таким образом, как пишет бизнес-портал Авант-партнер, вместо выборов отныне будет проводиться конкурс. Однако, поправки в закон не касаются нынешних глав городов. Нововведение будет действовать после окончания их полномочий.

Стоит отметить, что ликвидация всеобщих выборов глав городов и районов Кузбасса с заменой на избрание по конкурсу началась с 2015 года, также после внесенных депутатами облсовета изменений в законодательство. Новая практика стала практически всеобщей. Исключением оставались только Кемерово и Новокузнецк. Теперь выборы отменены по всей Кемеровской области.

Региональный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области», опубликованный в электронном бюллетене коллегии обладминистрации, вступил в силу 6 февраля.

Напомним, у главы Кемерова Ильи Середюка полномочия заканчиваются в сентябре 2021, у мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова — в сентябре 2023 года.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что депутаты законодательной думы Томской области в двух чтениях приняли поправки в статью закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований». Теперь глав муниципальных районов и городских округов в регионе будут избирать депутаты районных и городских дум.

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