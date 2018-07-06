В администрации Барабинского района прошло выездное совещание Совета по взаимодействию Законодательного собрания Новосибирской области с представительными органами муниципальных районов и городских округов. Обсуждались, в частности, сельские дороги.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, депутаты заксобрания, министры областного правительства и председатели районных и городских советов депутатов приняли участие в выездном совещании на базе барабинской районной администрации. Включенный в повестку вопрос плохого состояния сельских дорог и безопасности школьных маршрутов вызвал горячую дискуссию, рассказали в пресс-службе новосибирского парламента.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказал присутствующим, 63,4% дорог межмуниципального значения находятся в ненормативном состоянии, а 14 % дорог местного значения вообще не соответствуют нормативам. Председатель Совета депутатов Барабинского района Надежда Роор напомнила о случаях, когда в школах проходили срывы занятий из-за того, что автобус не мог доставить детей из-за плохого состояния дорожного покрытия. Представители руководства районов считают, что для сельских дорог необходим капитальный ремонт, но по имеющейся в регионе программе и ее финансировании на это понадобится не менее полувека.

В свою очередь глава регионального минтранса упрекнул районных руководителей в предоставляемой статистике и отчетности. «Мы проезжали на прошлой неделе по территории порядка семи районов. И везде статистику подают, что у них дороги все в идеальном состоянии. Есть районы со стопроцентным нормативным соответствием дорог… Это ваши люди, ваши подчиненные, которые искажают данные…», — ответил на выступление местного депутата Анатолий Костылевский и добавил, что в этом году средств поступит больше, но из 34 районов и городских округов только 11 не опоздали с заключением контрактов.

В адрес муниципальных администраций с критикой также обратился спикер регионального парламента Андрей Шимкив, удивившийся тому, что выделенные 1,5 млрд рублей районы не могут освоить на ремонт дорог. «У нас сегодня только 11 районов из 34 готовятся приступить, либо уже приступили к работам. Остальные уходят в сентябрь. Это просто недопустимо», — подчеркнул Андрей Шимкив, обращаясь к председателям советов депутатов и главам районов области.

По итогам совещания главам муниципальных районов было рекомендовано в оперативном порядке проверить состояние дорог школьных маршрутов и начать работы по их ремонту.

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