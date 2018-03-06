Повышен норматив на оплату труда омских чиновников

Министерство финансов Омской области пересчитало, какими должны быть расходы на оплату труда депутатов, чиновников и муниципальных служащих.

Согласно проекту нормативного акта, опубликованному на портале областного кабинета министров, Омское правительство вносит изменения в постановление, регламентирующее нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области. Изменения вносятся на текущий, 2018 год.

Планируется, что в 2018 году оплата труда и содержания омских депутатов и чиновников, работающих на постоянной основе в городе должна составлять 1,2 млрд руб. В муниципальных районах эти показатели ниже. Самые высокие показатели можно наблюдать в Омском районе (более 87 млн руб.), Тарском (53,9 млн руб.) и Калачинском (49,1 млн руб.). Самый маленькие показатели содержания наблюдаются в Знаменском (27,9 млн руб.), Седельниковском (27,6 млн руб.) и Большеуковском (26,3 млн руб.) районах.

Общая сумма содержания депутатов и чиновников всех районов области составила свыше 1,1 млрд руб.

Повышение указанных нормативов на 2018 год связано с ростом зарплат муниципальных служащих, которых оно не коснулось в рамках майских указов президента.

Постановление вступило в силу в силу с 1 января 2018 года.

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