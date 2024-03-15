Отчетность по МСФО за 2023 год подтверждает чистую прибыль «Росгосстраха» в 5 млрд рублей

Группа «Росгосстрах» одной из первых среди российских страховщиков обнародовала результаты работы в 2023 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Примечательно, что аудиторское заключение по МСФО подтверждает недавно опубликованную отчетность по ОСБУ материнской компании группы — ПАО СК «Росгосстрах». Чистая прибыль страховщика за 2023 год составила около 5 млрд рублей.

При этом в целом по Группе «Росгосстрах», согласно консолидированной МСФО-отчетности, чистая прибыль составила 4,6 млрд рублей. Как отмечается в примечаниях аудитора к консолидированной отчетности, основной вклад в положительный финансовый результат группы внесли страхование имущества и ответственности физических и юридических лиц, автострахование и личное страхование. Это позволило за прошлый год увеличить капитал Группы с 50,2 млрд рублей до 57,3 млрд, а активы — со 139,2 млрд до 148,9 млрд рублей.

«Консолидированная финансовая отчетность по МСФО порой вызывает больший интерес у аналитиков нежели ОСБУ. И нам очень приятно, что и по международным стандартам аудиторы подтвердили, что прошлый год для «Росгосстраха» был успешным, — подчеркивает генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. — Мы нарастили сборы в большинстве видов страхования, справились с влиянием на бизнес внешних факторов и добились увеличения маржинальности в таком непростом сегменте, как моторное страхование — это тоже видно из отчетности по МСФО. В целом по группе «Росгосстрах» показатели прибыли оказались несколько ниже, чем у материнской компании — на это повлияли результаты «дочек». Но такой «минус» можно считать плановым — мы рассчитываем преодолеть его за счет синергетического эффекта в работе компаний группы и серьезного рывка в перспективном цифровом направлении страхового бизнеса».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2023 года система «Росгосстрах» отметила 102 года со дня своего создания. Сайт — www.RGS.ru Реклама