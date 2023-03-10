Новосибирским художникам компенсируют оплату возросшей аренды мастерских

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил компенсировать рост стоимости аренды художественных мастерских, предусмотренный федеральным законодательством с конца марта. Над соответствующими мерами в муниципалитете уже работают.

Механизм субсидирования оплаты аренды художественных мастерских в Новосибирске по поручению мэра прорабатывают департамент культуры и финансовый блок мэрии, сообщил Анатолий Локоть в своём Telegram-канале 10 марта.

«В ближайшее время все необходимые решения будут приняты», — проинформировал глава города.

Согласно федеральным законодательным нововведениям, с 28 марта продлить оплату аренды художественных мастерских можно будет только по рыночной стоимости. Как отметил в своём Telegram-канале Анатолий Локоть, арендные платежи, по предварительным расчётам, таким образом вырастут в 8-10 раз.

По данным мэрии Новосибирска, сейчас в городе работает около 90 творческих мастерских.

Как заявил мэр на онлайн-встрече с журналистами в пятницу, благодаря новым мерам новосибирские художники не почувствуют повышения арендной оплаты мастерских.

«Нашим художникам в этом смысле опасаться не стоит», — заверил Анатолий Локоть.

Напомним, что в ноябре 2022 года в Новосибирске работала персональная выставка городского графика и плакатиста Михаила Паршикова, посвящённая 70-летию художника.