В Омской области задержаны двое мужчин, которые представлялись сотрудниками не существующей компании «Горгаз — Бытгаз». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Аферистов удалось задержать благодаря обращению одной из их жертв. По данным следствия, двое молодых мужчин пришли к 85-летней жительнице Ленинского района. Мошенники заявили, что необходимо провести демонтаж счетчиков, так как у них истек срок службы. Замена оборудования обошлась пенсионерке почти в 12 тыс. рублей.

Посчитав действия газовщиков сомнительными, женщина обратилась в правоохранительные органы. Как выяснилось позже, после произведенных работ произошла утечка газа. Трагедию удалось предотвратить благодаря прибывшему наряду полиции, который сразу вызвал аварийную газовую службу. Также у мошенников обнаружили фальсифицированные удостоверения сотрудников газовых служб.

Подозреваемых задержали, против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Также в прокуратуре сообщили, что действия задержанных связаны еще с 16 аналогичными преступлениями.

Напомним, что Новосибирский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу, оставил под стражей Ирину Урбах и Евгения Кавуна, задержанных после взрыва бытового газа по улице Линейной в Новосибирске.