Защитникам лже-газовщиков не удалось оспорить их арест в Новосибирске

Новосибирский областной суд оставил под стражей Ирину Урбах и Евгения Кавуна, задержанных после взрыва бытового газа по улице Линейной в Новосибирске. Ранее их защитники пытались обжаловать меру пресечения.

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу, которую защитники Урбах и Кавуна направили 28 февраля – они пытались оспорить решение Центрального районного суда от 10 февраля, подразумевающее отправку подозреваемых под стражу до 9 апреля.

Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области 1 марта.

«С учётом мнения прокуроров, возражавших против удовлетворения жалоб защитников в интересах обвиняемых, суд оставил без изменения решения районного суда», — рассказали в надзорном ведомстве.

45-летняя Ирина Урбах и 25-летний Евгений Кавун проходят по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Они были задержаны 9 февраля после взрыва бытового газа в Новосибирске по улице Линейной, 39, где в результате ЧП погибли 15 человек. Предполагается, что незадолго до произошедшего подозреваемые проводили в квартирах дома работы по техобслуживанию газовых плит, представившись сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

Мужчина и женщина своей вины не признают.